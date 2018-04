Maltempo | Arabia Saudita | pesanti inondazioni rendono irriconoscibile il deserto

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Forti piogge torrenziali stanno causando gravinell’ovest dell’. Le intense precipitazioni hanno colpito il governatoratodi Makkah e hanno dato origine a. Questehanno danneggiato abitazioni e negozi, ma fortunatamente non hanno provocato vittime. Le estreme condizioni meteorologiche hanno paralizzato la vita delle persone nelle aree interessate. Le immagini dei video registrati dagli abitanti mostrano l’acqua inondare strade, auto e negozi. Le scuole sono rimaste chiuse a La Mecca, Shaqra’a e Al-Mujamaa, a causa delle pericolose condizioni meteorologiche e delle tempeste di sabbia. Le autorità meteorologiche hanno riportatopiogge anche in altre parti dell’, come la provincia di Asir e i governatorati di Shaqra’a e Al-Taif. Le forti piogge torrenziali hanno persino cambiato il volto del...