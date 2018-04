Malagò scrive ai suoi dipendenti ma parla alla politica | vuole che il Coni diventi il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ilnon si accontenta, rilancia. A Giovanninon è bastato essere diventato il padrone dello sport italiano: in questiprimi cinque anni (e due mandati, con un terzo alle porte) ha portato il Comitato Olimpicopari delle più importanti istituzioni del Paese, tra grandi eventi organizzati (Ryder Cup, Mondiali di sci 2021, Mondiali di volley e Europei di calcio), sfumati (Roma 2024) e in cantiere (i Giochi invernali 2026). Ma oraancora di più, e lo ha messo per iscritto in un documento interno in cui invita ad alzare il tiro per “rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Ente”. Un messaggio indirizzato formalmente ai, ma rivolto forse al prossimo governo, nella speranza che faccia cosa gradita aleliminando l’ingombrante ministero dello Sport. Anche se i due partiti che hanno vinto le elezioni, Movimento 5 stelle e Lega, hanno idee diverse per ...