Mahindra KUV100 | presentata a Milano la prima CitySUV

(Di giovedì 12 aprile 2018) Lungo 370 cm. con un frontale accattivante e grintoso (vagamente ispirato ai SUV d’oltremanica). Posizione di guida rialzata. Abitacolo spazioso, un po’ plasticoso, ma ampio e ben vivibile. Il motore moderno 3 cilindri a benzina mFalcon G80, 1.2 litri a iniezione multipoint MPFi con doppia fasatura variabile VVT, Euro 6, per una potenza di ben 82CV a 5500 giri/minuto e una coppia massima di 115 Nm a 3500-3600 giri/minuto. Trazione anteriore. Pratica leva del cambio manuale a joystick. Due gli allestimenti: K6+ e K8.svela ail nuovo, accattivante(termine coniato per l’occasione), compatto destinato a segnare l’inizio del nuovo corso commerciale della Casa indiana sul mercato continentale, dove è presente in dieci mercati attraversoEurope. Il mercato italiano e quello spagnolo sono i due principali in ordine di ...