Mahindra KUV100 | la prova de Il Fatto it – la piccola indiana che vuole farsi spazio in

(Di giovedì 12 aprile 2018) C’è chi la conosce per i pick-up Goa e forse i più vicini agli sport automobilistici l’associano ai recenti successi in Formula E. Ben pochi sanno invece che possiede il prestigioso atelier di design Pininfarina o la quota di maggioranza degli scooter Peugeot, giusto per restare nella nostra realtà europea. Giacché parliamo del colosso indiano, attivo su diversi fronti industriali ma sempre più proiettato verso la dimensione internazionale. In campo automobilistico, oltre alla propria linea di prodotti il gruppo indiano possiede anche SsangYong. Pur contando i maggiori “numeri” in India e Asia, la sua strategia di espansione punta con decisione verso la maggior penetrazione in Europa: non più così importante per diffusione ma sempre percepita al primo posto per blasone della tradizione automobilistica e livello qualitativo della clientela. Lo strumento ...