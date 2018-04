Mafia | vogliono uccidere Paolo perché ha fatto il cronista Invece il boss Giuliano è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 aprile 2018) Salvatoreè libero. IlSalvatoreche controlla Pachino, provincia di Siracusa, con il suo gruppo criminale è libero. Esce, incontra persone, chiacchiera, si gode il sole. Proprio lui, protagonista della pianificazione, come emerso da un’inchiesta della Procura di Catania, di un attentato omicida nei confronti del giornalistaBorrometi.hail, ha raccontato senza omissioni facendo nomi e cognomi, i gruppi criminali che devastano quei territori, le aziende collegate e i rapporti con la politica attraverso il suo giornale online laspia.it. E oltre a un abbraccio enorme è più utile mettere in fila nomi, cognomi e fatti emersi dalle inchieste del collega. Nell’ordinanza che ha portato in carcere Giuseppe Vizzini, eseguita dal commissariato di Pachino su ordine della Procura, emerge il piano di ...