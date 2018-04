Macron | «La Siria ha usato armi chimiche | ne abbiamo le prove» Trump frena sui tempi di

Macron : «Abbiamo la prova che la Siria ha usato le armi chimiche» Trump frena sui tempi di un attacco : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Trump parla con Erdogan - May manda i sottomarini. Macron : “Abbiamo le prove - in Siria usate armi chimiche” : Gli ultimi ribelli di Jaysh al-Islam hanno consegnato le armi pesanti alla polizia russa, come già gli altri ribelli evacuati nelle settimane scorse, e sono stati trasferiti a Nord, nelle aree sotto controllo dell’esercito turco, fra ieri e questa mattina all’alba. L’intera Douma è ora sotto il controllo dell’esercito che ha alzato la bandiera con ...

Siria - Macron : “Abbiamo le prove che Assad ha usato armi chimiche” : “Abbiamo la prova che la settimana scorsa, dieci giorni fa, armi chimiche sono state utilizzate, almeno del cloro, e che esse sono state usate dal regime di Bashar Assad“: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta da TF1, riferendosi a quanto accaduto nella città di Douma, dove venerdì un presunto attacco chimico ha causato la morte di 70 persone. “Quello che dobbiamo fare in Siria è una ...

Siria - nuovi raid nella notte : è ancora strage. Trump – Macron : “ferma risposta” : Francesi e statunitensi d’accordo per un intervento contro Damasco, contraria la Russia, Save the Children: inorriditi per l’attacco chimico

