Macron | Abbiamo le prove dell' attacco chimico a Douma

Trump parla con Erdogan - May manda i sottomarini. Macron accusa : “Abbiamo le prove - usate armi chimiche” : Gli ultimi ribelli di Jaysh al-Islam hanno consegnato le armi pesanti alla polizia russa, come già gli altri ribelli evacuati nelle settimane scorse, e sono stati trasferiti a Nord, nelle aree sotto controllo dell’esercito turco, fra ieri e questa mattina all’alba. L’intera Douma è ora sotto il controllo dell’esercito che ha alzato la bandiera con ...

Macron : abbiamo prove uso armi chimiche : 14.23 "abbiamo la prova dell'uso di armi chimiche in Siria", ha detto il presidente francese Macron in un'intervista tv. "La Francia non permetterà che si verifichi un'escalation" e "prenderà decisioni a tempo debito, nel momento più utile ed efficace", ha aggiunto. Vogliamo "togliere la possibilità di utilizzare armi chimiche al regime siriano" affinché "mai più si debbano vedere le immagini atroci viste in questi giorni di bambini e donne ...