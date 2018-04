M5S | Pizzarotti ' Di Maio ha tradito il Movimento Ormai mi aspetto di tutto anche un

Governo : Pizzarotti - M5S con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto : Roma, 12 apr. , AdnKronos, Il M5S al Governo con l'intero centrodestra, Berlusconi compreso? 'Il più è trovare la chiave comunicativa giusta. Io Ormai mi aspetti di tutto, anche questo. Del resto ...

Governo : Pizzarotti - M5S con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Il M5S al Governo con l’intero centrodestra, Berlusconi compreso? “Il più è trovare la chiave comunicativa giusta. Io Ormai mi aspetti di tutto, anche questo. Del resto hanno già votato il presidente del Senato di Fi”. Lo dice il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex M5S, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.Per il primo cittadino, a lungo spina nel fianco del Movimento, i 5 Stelle ...

Il M5S per 'sgasarsi' deve andare al governo. Parla Federico Pizzarotti : Roma. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, prossimo al lancio del suo nuovo partito ammette, Parlando con il Foglio, che fare pronostici sulla riuscita del governo "è molto difficile. Ragionando con ...

Di Maio - Pizzarotti : “Bravo ad aver scalato M5S - ma incapace concretamente di prendere decisioni difficili” : “Luigi Di Maio? E’ sicuramente una persona capace, non sarebbe stato facile per nessuno scalare il M5S, che di fatto aveva un garante, cioè Beppe Grillo, il quale poteva avere il diktat su tutto. Però non credo che negli anni abbia dimostrato capacità concrete nel prendere decisioni difficili. Una cosa è parlare, una cosa è fare”. Sono le parole del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ex esponente del M5S, nel corso della trasmissione L’Aria ...

L’ex M5S Pizzarotti e il partito dei sindaci La rete dei 400 «eretici» : Italia in Comune lanciata con il primo cittadino di Cerveteri Pascucci: oggi vertice a Bologna, il 23 a Roma

M5S : Fucci il 'Pizzarotti' del Lazio. Pronto a terzo mandato con una lista civica : Per il dissidente del M5S, sindaco uscente di Pomezia, la regola dei due mandati è miope e non premia il merito. In aperto contrasto con Di Maio e con la Raggi che gli ha revocato le deleghe a vicesindaco della Città metropolitana

Elezioni - Pizzarotti : “Governo M5S? Lo auspico - con appoggio esterno da chiunque. Nessuna analogia con la Lega” : “Che effetto mi ha fatto vedere il successo elettorale del M5s? Nessuno in particolare, era ampiamente prevedibile. Ho sempre pensato che avrebbe superato il 30%. Le persone hanno votato i 5 Stelle per il gusto di vedere se può cambiare qualcosa”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de I Funamboli (Radio24) dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. E aggiunge: “Il M5s ha vinto anche e soprattutto a causa degli altri. Tutto ...

Restituzioni M5S - Pizzarotti : “Lo scandalo è più per quello che si è rendicontato - ci sono spese impresentabili” : A margine della proclamazione di Parma come capitale italiana della cultura, il sindaco Federico Pizzarotti, ex esponente del M5s, ha detto la sua sulle ultime vicende sulla mancata restituzione dei rimborsi che hanno coinvolto il Movimento: “Non mi aspettavo che succedesse con questa modalità diciamo fraudolenta. Più che vedere chi non ha rendicontato sarebbe più interessante vedere chi ha rendicontato cosa e come. Ci sono delle spese ...

DAVID BORRELLI VS M5S?/ Come Tavolazzi e Pizzarotti - strappo con Casaleggio : Di Maio - "è irreperibile" : DAVID BORRELLI vs M5s, Come Tavolazzi e Pizzarotti nuovo strappo con Casaleggio? Di Maio, 'è irreperibile, non mi risponde al telefono'.

DAVID BORRELLI VS M5S?/ Come Tavolazzi e Pizzarotti - strappo con Casaleggio : Di Maio - “è irreperibile” : DAVID BORRELLI vs M5s, Come Tavolazzi e Pizzarotti nuovo strappo con Casaleggio? Di Maio, "è irreperibile, non mi risponde al telefono". Le ultime notizie sull'eurodeputato(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:53:00 GMT)

RIMBORSOPOLI M5S/ Video ultime notizie : Di Maio - "chi ha tradito è fuori". Pizzarotti - "Movimento è morto" : RIMBORSOPOLI M5s, le ultime notizie sul caos Cinque Stelle: Di Maio e il buco da 1,4 milioni, "fuori le mele marce". Incontro con Le Iene, "miei bonifici tutti regolari". E su Renzi..(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:52:00 GMT)

Rimborsi M5S - l’affondo di Pizzarotti : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Promettono lotta all’evasione e poi non riescono a controllare i rendiconti di cento parlamentari”. Lo ha detto Federico Pizzarotti, ex esponente del M5S e sindaco di Parma, a “Circo Massimo” su Radio Capital parlando dell’affaire-Rimborsi che sta scuotendo il Movimento. “Che ci fosse poco controllo nei Rimborsi era noto – ha continuato Pizzarotti – spesso ...

Rimborsi M5S - l'affondo di Pizzarotti : "Promettono lotta all'evasione e poi non riescono a controllare i rendiconti di cento parlamentari". Lo ha detto Federico Pizzarotti, ex esponente del M5S e sindaco di Parma, a "Circo Massimo" su ...

M5S - Pizzarotti : Movimento morto da tempo - ora partito di Di Maio : Roma, 13 feb. , askanews, 'Il Movimento è già morto da tempo. Tante persone lo chiamano il partito di Di Maio, forse è più calzante. Quando è morto Casaleggio ha perso la persona che dava la linea, il ...