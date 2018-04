M5S | «Mai con Berlusconi | se FI si sfila possibile accordo con Lega» Ma Salvini | «No

M5S conferma : mai con FI - Berlusconi si faccia da parte : Lo affermano i capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli poco prima dell'inizio delle consultazioni pomeridiane - Pochi minuti prima dell'avvio del round pomeridiano delle seconde consultazioni al ...

Consultazioni – diretta. Gelmini : “Accordo se M5S riconosce Berlusconi”. I grillini : “Mai con lui”. Siria diventa primo punto : Uscire dallo stallo politico e avere un governo nel pieno delle sue funzioni per affrontare la crisi Siriana. E prima del prossimo Consiglio europeo previsto per fine giugno. E’ iniziato il secondo giro di Consultazioni al Quirinale e nel pomeriggio sono attese le delegazioni di Pd, centrodestra e M5s. Sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sono solo i problemi nazionali, ma anche le questioni ...

Governo - M5S : «Mai con Berlusconi - se FI si sfila - possibile accordo con Lega» : Il presidente Mattarella riceve i leader dei partiti. Il leader del Movimento e la delegazione saranno ricevuti per ultimi: a loro la decisione chiave per l’esecutivo?

Governo : Pizzarotti - M5S con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto (2) : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Se il M5S andasse al Governo “sarei contento, potremmo finalmente vedere la loro capacità di governare”, perché “scalare un partito e parlare bene in tv è una cosa, governare un’altra. E da Di Maio una decisione non è mai stata presa”, mentre se vai al Governo “non puoi nicchiare”. Pizzarotti, infatti, rimprovera al M5S di aver “galleggiato in questi anni senza mai ...

M5S - Di Maio : “Passi avanti per il governo - li illustrerò al Quirinale” : M5s, Di Maio: “Passi avanti per il governo, li illustrerò al Quirinale” Telefonata di intesa per far partire i lavori parlamentari, poi Di Maio a Porta a Porta parla di passi avanti ma afferma: “I parlamentari 5 Stelle non voterebbe mai governo con Meloni e Berlusconi” Continua a leggere