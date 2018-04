M5s : “Forza Italia si faccia da parte e ci consenta di formare il governo con Lega” : M5s: “Forza Italia si faccia da parte e ci consenta di formare il governo con Lega” Nel pomeriggio attesi i big al Colle: si parte con il Pd, poi Centrodestra unito e infine M5s. Forza Italia aveva detto al M5s: “Riconoscete Berlusconi e poi potremo trattare”. I pentastellati rispondono auspicando un appoggio esterno dei forzisti […]

"O M5s riconosce Berlusconi o nessuna trattativa". Forza Italia spazza via le voci su un disimpegno del leader : Forza Italia spazza via le voci di exit strategy per Silvio Berlusconi per favorire un'intesa di governo con M5S. La linea che esce dalla riunione al vertice nel partito è: coinvolgimento pieno, con riconoscimento di Silvio Berlusconi - oppure opposizione dura.Berlusconi ha riunito a pranzo, a palazzo Grazioli, lo stato maggiore di Forza Italia per fare il punto della situazione prima del vertice di centrodestra con Matteo Salvini e ...

M5s-Lega più appoggio di FI? Marcucci (Pd) : “Posizioni in campo chiare - credo stiano lavorando per coinvolgere Forza Italia” : appoggio esterno di Forza Italia ad un governo M5s-Lega? “E’ evidente che le posizioni in campo siano chiare e che stiano lavorando ad un’ipotesi che coinvolga anche Forza Italia. Le formule tecniche sono tante, una potrebbe essere proprio questa ed avrebbe una sua ragionevolezza”. Così il Senatore del Pd Andrea Marcucci, a poche ore dall’incontro con il Capo dello Stato per le consultazioni. “Ipotesi comunque ...

Blitz di Lega con M5s (e Forza Italia) : Pd fuori dal governo ombra del Parlamento : "L'alleanza M5S-Lega è una realtà solida" lo scrive su Twitter il senatore del Pd, Ernesto Magorno, che dopo l'assegnazione degli incarichi nella commissione speciale del Parlamento per gli atti...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : Berlusconi vs Salvini Forza Italia “no accordo Governo con M5s” (12 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora camorra: tensioni nel Centrodestra, Salvini contro Berlusconi e Forza Italia “mai accordi con M5s, si tradirebbero gli elettori" (12 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Lega e M5s volano nei sondaggi : Salvini cannibalizza il bacino elettorale di Forza Italia : Gli ultimi sondaggi condotti da Euromedia research evidenziano una continua crescita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. A farne e spese. per quanto riguarda il centrodestra, è Forza Italia, che rispetto al 4 marzo ha perso già l'1,5%.Continua a leggere

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5s”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Rischio voto”. Guerini : “Tra Lega e M5s c’è un finto litigio. Aspettano di liquidare Forza Italia” : “Rischio voto anticipato? Il rischio c’è se i vincitori delle elezioni non avranno la Forza e la capacità di creare le condizioni e le capacità di fare un Governo, mi sembra che dal punto di vista programmatico problema non li abbiano, stanno solo litigando sulle poltrone, mi auguro che prevalga il senso di responsabilità”. Così il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci entrando alla riunione dei gruppi parlamentari del Pd ...

M5s - Bonafede il ministro della giustizia di Di Maio : 'Non solo Berlusconi - no anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...

Governo - Salvini a Forza Italia : 'Tentativo con il M5s - si scordino il Pd' : 'Se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli immigrati clandestini, con chi dovrei fare queste cose? Con quelli che ci hanno portato ...

Governo - M5s : “Salvini con Forza Italia al Quirinale? Si scelga tra il cambiamento o il passato con Berlusconi” : Il centrodestra andrà con un’unica delegazione al secondo giro di consultazioni al Quirinale? E allora Matteo Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l’Italia con Silvio Berlusconi. Non commentano ufficialmente ma è questa la reazione dei vertici del Movimento 5 stelle, secondo l’agenzia Ansa, alla proposta fatta dal segretario della Lega agli altri leader del centrodestra: salire insieme al Colle la ...

Forza Italia - Tajani contro M5s Video : La crociata contro #Silvio Berlusconi ha provocato reazioni veementi tra i dirigenti di Forza Italia. Non è piaciuto a nessuno il diktat lanciato pubblicamente da Luigi Di Maio a Matteo Salvini [Video] sulla presenza dell’ex Cavaliere in un potenziale governo M5S-Lega. Berlusconi è considerato a tutti gli effetti una zavorra e il candidato premier grillino sta provando in tutti modi a convincere il suo alter ego ad abbandonarlo al suo destino. ...

Sondaggio Index Research per PiazzaPulita - M5s e Lega fanno il voto. Segnali di risveglio per Pd e Forza Italia : Certo, l'Italia è andata al voto appena un mese fa. Ma l'ipotesi di un ritorno anticipatissimo alle urne è concreta. Dunque, i sondaggi sono di strettissima attualità. L'ultimo è quello di Index ...

Forza Italia : no al ritorno al voto "E' sperpero di denaro pubblico" 'Salvini premier. Alt ai veti del M5s' : Intervista di AffarItaliani.it ad Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo ed esponente di spicco di Forza Italia. "Bisogna fare un governo, certamente però non possiamo accettare conventio ad excludendum" Segui su affarItaliani.it