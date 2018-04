M5s | Due anni fa la morte di Casaleggio Grillo lo ricorda | ' Sei sempre stato oltre'

Fraccaro : M5s abolirà vitalizi in due settimane : Alle spalle dei contribuenti", ricorda Fraccaro.Secondo l'esponente pentastellato "ora più che mai è necessario recuperare la dimensione etica della politica. I vitalizi scatenano indignazione sin ...

Di Maio - dalle stelle allo stallo E infrange il tabù dei due mandati M5s pronto a cancellare il diktat : Il tempo passa, le promesse elettorali sono svanite dalla comunicazione pentastellata, e si paventa un anticipato ritorno alle urne. Un'eventualità che metterebbe in crisi l'impalcatura grillina dei due mandati. Per anni e anni Di Maio Segui su affaritaliani.it

Caselli demolisce la politica dei due forni del M5s : "Opportunismo" : Prima di allora la cosiddetta ' politica dei due forni' , più che la responsabilità, richiama l' opportunismo '. Parole, queste, che pesano come macigni.

Galassia M5s : due forni anche al think tank di Ivrea : L'anno scorso era l'esordio del volto M5S in doppiopetto, ansioso di accreditarsi con l'establishment e il mondo produttivo. Quest'anno la seconda edizione di 'Sum' - promossa sabato a Ivrea dall'associazione Gianroberto Casaleggio fondata dal figlio

Consultazioni per il governo - in due giorni dal Svp al M5s : ecco a che ora i partiti saliranno da Mattarella e a chiedere cosa : A un mese esatto dalle elezioni politiche del 4 marzo il Quirinale inizierà le Consultazioni dei gruppi parlamentari e dei partiti in vista della formazione di una maggioranza. La situazione è di stallo. Da quanto raccontano i giornali in questo primo giro di Consultazioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si limiterà ad ascoltare le posizioni delle forze politiche, senza soluzioni precostituite e in attesa di un secondo giro ...

Il reddito di cittadinanza mette più d'accordo i due Matteo che non Lega e M5s : Che Matteo Salvini stia iniziando a strizzare l'occhio ai democratici, intuendo che con Luigi Di Maio non gli sarebbe possibile governare, almeno non in condizioni di piena dignità politica? Sarà, ma ...

Gli espulsi e i fuoriusciti del M5s? Su quaranta - rieletti soltanto due Dove sono finiti gli epurati. I nomi : Che fine hanno fatto gli ex parlamentari del M5S? Nella scorsa legislatura, furono in tutto quaranta i deputati e i senatori grillini che, espulsi o fuoriusciti deliberatamente, lasciarono il Movimento 5 Stelle. Diciannove senatori e ventuno deputati... Segui su affaritaliani.it

Lega-M5s - duello su voti governo - Salvini : 'M5s cerchi 90 voti'. Di Maio : 'Vuole voti Pd-Fi?' : Io al Colle vado da solo . Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così...poi vediamo...". Così Matteo Salvini , parlando al Senato, conferma che il centrodestra andrà alle ...

Vicepresidenze "in alto mare". Il Pd ne vuole due ma M5s vuole fare il pieno per tagliare i vitalizi : Poco dopo mezzogiorno Danilo Toninelli diffonde una nota che sa di dichiarazione di guerra: "Noi abbiamo i numeri per votare due vicepresidenti, quattro segretari e un questore". Il capogruppo M5S al Senato nei fatti avverte che i grillini possono andare avanti da soli, nella composizione degli uffici di presidenza delle Camere, nonostante la promessa fatta nei giorni scorsi di rinunciare alla poltrona del vicepresidente della Camera avendo ...

Duello Lega-M5s per il ruolo di premier. Di Maio : 'l'incarico a me - abbiamo il 32%'. Salvini : 'niente veti - così salta tutto' : E' scontro per la formazione del governo e sul nome di chi deve andare a Palazzo Chigi. Previsto la prossima settimana l'incontro fra il capo politico del M5s e il leader della Lega -

