Lui non si trova e la casa finisce all’asta | aprono la porta e scoprono il corpo

Cdp Banca per gli investimenti? Il libro dei sogni di Luigi Di Maio Perché il piano 5S non sta in piedi : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Molise, sogna una Cassa depositi e prestiti (Cdp) che si trasformi, o faccia nascere al suo interno, in una Banca d’investimenti pubblici. Sulla carta potrebbe essere lo strumento per finanziare infrastrutture strategiche e garantire l’accesso al credito a condizioni agevolate a Pmi, agricoltori e famiglie, ma vi sono molti rischi e limiti di cui l’esponente M5S non sembra tener conto: ...

Luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale : 'No a governissimo - non resta che voto' : 'Non capisco'. 'Non capiamo'. Luigi Di Maio, nel corso della sua dichiarazione al termine del secondo incontro di consultazioni col presidente Mattarella, ha usato questa frase una mezza dozzina di ...

Silvio Berlusconi - l'attacco feroce a Luigi Di Maio : 'Non ha nemmeno l'abc della democrazia' : E' stata una vera e propria frustata al Movimento 5 Stelle , quella tirata dalla delegazione del centrodestra dopo le consultazioni al Colle da Mattarella. Prima Matteo Salvini ha ribadito che il ...

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi - finita per Romina?/ Lui non le ha perdonato di averlo lasciato “due volte” : Loredana Lecciso spiega perchè è finita con Al Bano Carrisi: Romina Power c'entra non compare anche l'ombra della gelosia mentre lui non ha digerito di essere stato lasciato due volte.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:08:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne - il caos nel parterre : "Vicino a Lui non sono più la stessa" : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Amici 2018 - Heather Parisi ’scatena’ anche la figlia contro Biondo : «Perché hai detto che mi piaceva? Lui non sa cantare» – Video : Heather Parisi Heather Parisi ha dichiarato di non aver mai ricevuto un trattamento simile a quello che i professori di Amici 2018 riservano agli allievi in gara al Serale. Verrebbe da chiederle, ora, se ha mai incontrato nella sua carriera una ‘commissaria’ che insieme alla figlia ridesse di lei. Già, perché alla cantante e ballerina di Cicale l’amico amatissimo (dal pubblico) Biondo proprio non va giù. E se in puntata ha ...

Matteo Salvini - fucilata a Luigi Di Maio : 'Se non ragiona facciamo il governo da soli' : E lo dimostrano le parole di Matteo Salvini , che a Terni per presentare il candidato sindaco ha parlato di politica nazionale e del prossimo ipotetico governo: 'L'extrema ratio è che ci facciamo ...

"FABRIZIO FRIZZI SANTO? UNA FAKE NEWS"/ Aldo Grasso : "Il paese si è fermato per Lui e non per Falcone…" : 'Fabrizio FRIZZI SANTO? Una FAKE news': il postulatore Padre Romano Gambalunga dice di essere stato frainteso nell'intervista a DiPiù.

“FABRIZIO FRIZZI SANTO? UNA FAKE NEWS”/ Aldo Grasso : “Il paese si è fermato per Lui e non per Falcone…” : "Fabrizio FRIZZI SANTO? Una FAKE news": il postulatore Padre Romano Gambalunga dice di essere stato frainteso nell'intervista a DiPiù, “non c'è fama di santità”(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:41:00 GMT)

Honor 10 cambia colore con la temperatura : ma non è Lui il più strano : (Foto: Weibo) Sono già diverse le indiscrezioni che stanno emergendo in Rete sul futuro smartphone di punta del gruppo Honor. L’ultima ipotesi che lo riguarda però è piuttosto bizzarra e riguarda il colore della sua scocca: Honor 10, questo il nome del dispositivo, potrebbe infatti vantare tra le sue varie caratteristiche una colorazione in grado di cambiare con la temperatura. L’ipotesi è basata sulle analisi di alcune immagini ...

“Non è Lui!”. Rifatto e irriconoscibile. Il vip pubblica una foto sui social ed è delirio (fan sotto choc) : labbra gonfie - naso rifatto - zigomi alti e pelle tiratissima : Mento rifatto, labbra gonfie, zigomi alti e pelle tiratissima dalle ”punturine”. Così, praticamente irriconoscibile per tutti quelli che lo hanno conosciuto in televisione, la star si è presentata sui social. I fan sono letteralmente trasaliti: quel volto pubblicato sull’account social del personaggio pubblico non era quello che i telespettatori hanno conosciuto durante la sua partecipazione al reality show di Mtv ...

Amici - Biondo cambia team e non dipende da Lui : il colpo di scena Video : Lo scorso sabato 7 aprile 2018, è andata in onda la prima diretta ufficiale della nuova fase serale di 'Amici Di #Maria De Filippi', che ha visto il cantautore-hip hop #Biondo ricevere delle pesanti critiche da parte di Ermal Meta. Biondo passa ai Bianchi e Daniele passa ai Blu: il colpo di scena Il primo appuntamento televisivo della nuova fase serale di 'Amici Di Maria De Filippi' ha visto l'eliminazione del ballerino Filippo, ormai ...

Luigi Di Maio - schiaffo a Mediaset : 'Non cancellate Del Debbio'. Allora quelle voci erano vere : La chiusura di Quinta colonna su Rete 4 'sarebbe clamorosa' secondo Luigi Di Maio . La trasmissione di Paolo Del Debbio , assieme a Dalla vostra parte di Maurizio Belpietro , è prossima a fermarsi ...

Luigi Di Maio scettico su un nuovo incontro con Salvini : "Ora non ha senso - aspetto tutto il Pd" : Un nuovo incontro con Salvini prima di tornare al Colle? "La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Dobbiamo chiarire un paio di premesse, e valgono sia per il Pd sia per la Lega. Prima di tutto, qualunque tipo di contratto di governo partirà dai nostri temi. Poi inizierà la contrattazione con gli altri". Lo dice Luigi Di Maio intervistato dal Fatto Quotidiano.Incontrerà Salvini, sì o ...