Lory Del Santo e Marco Ferri Rivelazioni shock a Pomeriggio 5 | “Ci siamo baciati!”

Pomeriggio 5 - Lory Del Santo racconta del bacio con Marco Ferri : A Pomeriggio 5 Lory Del Santo ha parlato del bacio che si è scambiata con Marco Ferri. La showgirl ha aggiunto un altro tassello importante al suo racconto e specificato ancora di più quanto accaduto in passato. Come reagirà il padre dell’ex naufrago? Come reagirà lo stesso Marco che, invece, dopo la puntata di Domenica Live, pensava di aver messo una pietra sopra la questione? Pomeriggio 5 Lory Del Santo e Marco Ferri si sono ...

Lory Del Santo svela a Pomeriggio 5 di aver baciato Marco Ferri : Marco Ferri ha baciato Lory Del Santo: rivelazione a Pomeriggio Cinque Lory Del Santo ha rubato la scena a tutti oggi a Pomeriggio Cinque, rivelando di aver baciato Marco Ferri la sera prima del famoso weekend passato insieme. La famosa regista interrogata da Barbara d’Urso e dai suoi ospiti sull’ambiguità in cui aveva lasciato il dibattito con l’ex naufraga durante la scorsa puntata di Domenica Live, ha risposto per le rime. ...

Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati?/ Festa con Francesco Butteri e strani movimenti social : Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati? strani movimenti a casa della "diva" a pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello 2018, cosa sta succedendo?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 14:18:00 GMT)

Lory Del Santo e Marco Ferri a confronto : "Uno come te non si può scordare" : Oggetto della contesa un week end che Lory Del Santo e Marco Ferri hanno trascorso a Cannes, in occasione del Festival del Cinema circa 12 anni fa. Dopo il racconto della show girl nel...

Pomeriggio 5 - Lory Del Santo svela : “Conversano mi ha corteggiata” : Pomeriggio Cinque: nessun tradimento tra Lory Del Santo e Giovanni Conversano? Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha ospitato Lory Del Santo con il compagno Marco Cuculo, l’ex fidanzato Rocco Pietrantonio e Giovanni Conversano. “Questo bacio c’è stato o non c’è stato?”, ha chiesto la D’Urso. L’argomento della discussione è stato ancora il presunto tradimento di Lory Del Santo ai danni di Rocco Pietrantonio ...

Rocco Pietrantonio - l'ex di Lory Del Santo confessa : "Ho fatto un autotrapianto di capelli" : Rocco Pietrantonio, ex fidanzato di Lory Del Santo ha ammesso di aver fatto dei ritocchini per migliorare il suo aspetto fisico. Lite a Domenica Live: Lory Del Santo contro il suo ex,...