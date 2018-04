Blastingnews

: Loredana Bertè racconta lo stupro, i rimorsi e la carriera: «Madonna e Lady Gaga mi copiano» - Sputtaniamotutt : Loredana Bertè racconta lo stupro, i rimorsi e la carriera: «Madonna e Lady Gaga mi copiano» - Sputtaniamotutt : Loredana Bertè racconta lo stupro, i rimorsi e la carriera: «Madonna e Lady Gaga mi copiano» - tennie91weddle1 : Loredana racconta la sua verità sulla fine della storia con Albano: -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Eccoci con un nuovo appuntamento con di #Gossip che riguardaVIDEO. I due, dopo circa 18 anni insieme, si sono separati e nelle ultime settimane la loroè al centro di ogni gossip. Il cantante di Cellino ha subito un importante intervento a to dell'ischemia che lo ha colpito. Improvvisamente il settantenne ha accusato un malore in auto e grazie al suo Manager è stato evitato il peggio. Fortunatamente ad oggi, Carrisi pare stia meglio ma a preoccupare i fans è la sua vita sentimentale. Scopriamo insieme cosa è accaduto.di un grande amorequalche giorno fa, in diretta tv, si sono accusati reciprocamente. La presentatrice Rai, Eleonora Daniele parlando con i suoi ospiticrisi tra i due, ha fatto intervenire Carrisi durante la sua trasmissione. Il cantante, stanco dei continui pettegolezzisua vita ...