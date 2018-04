L' Ocse | in Italia cresce il divario tra ricchi e poveri E propone la tassa patrimoniale

Ocse : in Italia troppe disuguaglianze - serve la patrimoniale : Secondo l’organizzazione nell’ultimo decennio sempre più evidente la concentrazione di ricchezza, che potrebbe essere ridotta da questo genere di tributo

Italia : leading indicator Ocse in calo a febbraio - 100 - 7 punti : L'Ocse conferma invece la valutazione di una"fase di crescita stabile" per l'economia Usa e per quella giapponese; un outlook di crescita stabile rimane anche per il settore industriale cinese. , CC -...

L'Ocse all'Italia : Misure anti-povertà inefficaci - avanti con investimenti : ...k che vada oltre la fase espansiva che stiamo vivendo, aumentando la competitività e la produttività, creando posti di lavoro e una economia più inclusiva e sostenibile. Povertà e corruzione minano ...

Ocse - cresce la povertà in Italia : ANSA, - NEW YORK, 19 MAR - ''Negli ultimi dieci anni la poverta''' in Italia ''e' aumentata soprattutto fra i giovani, riflettendo l'inefficacia dei programmi anti-poverta'''. Lo afferma l'Ocse in un ...

Lavoro e crescita - da Ocse e Istat notizie positive per l'Italia - : L'organizzaizone di Parigi: "Siamo positivi, da quando c'è l'euro vediamo per la prima volta tassi di crescita fino all'1,5%". L'istituto di statistica: disoccupazione ai minimi dal 2013, ma cresce il ...

Ocse : positivi su Italia - no impatto voto : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "L'esito delle elezioni non ha un impatto sulle nostre previsioni di crescita". Lo ha detto il capo economista ad interim dell'Ocse, Alvaro Pereira,rispondendo ad una domanda ...

Ocse : Italia prosegua su strada riforme : 12.15 "Solida" in Germania e in Francia, "si prevede che la crescita continui a ritmo più moderato in Italia". Così l'Ocse nell'Interim Economic Outlook Forecasts. Nelle stime l'Italia crescerà dell'1,5% nel 2018 per poi rallentare a +1,3% nel 2019, stima invariata rispetto alla previsione del novembre scorso. L'Ocse riconosce "azioni importanti" da parte dell'Italia e di altri Paesi G20, e chiede di intensificare le riforme strutturali e di ...

Ocse conferma crescita Italia 2018-2019 - migliora stime zona euro : L'Organizzazione per la Cooperazione lo Sviluppo ha confermato le stime di crescita dell'economia Italiana per quest'anno e il prossimo, migliorando invece quelle della zona euro.

Ocse alza stime Pil globale - ma è alert guerra commerciale dopo dazi Trump. Outlook Italia rimane fermo : Lo spettro del protezionismo sul commercio globale mette sull'attenti l'Ocse. Dal suo report sulla crescita dell'economia globale, emerge che le stime sul Pil globale relative sia al 2018 che al 2019 sono state riviste al rialzo a +3,9%, al record dal 2011, rispetto al precedente Outlook del 3,6%. Tuttavia, l'...

Ocse : Italia all'ultimo posto per i vaccini. Allarme morbillo : Un record di cui è meglio non andare fieri. Il nostro Paese è all'ultimo posto per i vaccini obbligatori in Europa. Ma a preoccupare, secondo i dati Ocse, è soprattutto l'Allarme morbillo, con un boom di contagi nel 2017: oltre 5mila casi (dei quali 4 mortali), un dato quasi sei volte superiore a quello registrato nel 2016 (843). Il tasso di vaccinazione dei bambini Italiani contro difterite-tetano-pertosse nel 2015 si è attestato al ...

Ocse - cresce reddito famiglie italiane : 14.08 "Tra le sette più importani economie la crescita del reddito reale per abitante è nettamente rallentata in tutti i paesi ad eccezione dell'Italia". Lo scrive l'Ocse."In Italia il reddito è progredito dello 0,8% nel terzo trimestre 2017 superando la crescita del Pil reale per abitante fermo allo 0,4%". reddito invece in calo In Gran Bretagna con un dato giù dello 0,3%; calo anche in Germania (0,1% contro 0,5% del trimestre precedente) e ...

Sorpresa Italia : unica big Ocse a riportare una crescita del reddito famigliare : Teleborsa, - Buone notizie per le famiglie Italiane. Secondo l'ultimo rapporto OCSE su crescita e benessere, nel terzo trimestre il tasso di crescita del reddito familiare reale pro capite ha ...

Ocse - Italia regina della crescita dei redditi reali delle famiglie : MILANO - Il reddito pro capite delle famiglie Italiane è cresciuto nel terzo trimestre del 2017 più che negli altri Paesi Ocse, a un passo accelerato rispetto alla dinamica del Pil. 'Tra le sette ...