L’obesità aumenta l’incidenza del tumore fra i giovani

(Di giovedì 12 aprile 2018) L’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha definita «epidemia»:, secondo i suoi dati, colpisce 600 milioni di persone al mondo, di cui 6 milioni vivono in Italia. Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Obesity, fa luce su un’altra possibile conseguenza del problema: di pari passo con l’aumento dei casi di obesità infantile, alcuni tumori caratteristici dell’età avanzata (la cui incidenza si riscontra di solito dopo i 55 anni) insorgono più precocemente. L’onco-ematologo Nathan Berger, della Case Western Reserve University di Cleveland, ha analizzato i risultati di oltre 100 studi scientifici, integrandoli con prove precliniche, cliniche ed epidemiologiche. Il suo punto di partenza è una monografia dell’Iarc (l’organismo dell’Oms per la ricerca sul cancro) del 2016, secondo cuisarebbe un fattore di rischio per 13 tipi di, fra cui quelli al seno al colon ...