“Lo voglio | mi manca troppo” Francesca Cipriani crolla all’Isola dei Famosi | proprio sul

“Lo voglio”. C’è posta per te - è il finimondo. Protagonista di una delle storie del programma di Maria De Filippi - Floriano viene inquadrato e - poco dopo - scoppia il caos. Avete notato che è successo? : Sabato 31 marzo 2018 è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Tante le storie che si sono susseguite e che hanno fatto piangere il pubblico, come accade ogni sabato. Una delle storie che ha fatto emozionare di più – e che ha provocato anche altro, ve lo diciamo tra un po’ – è quella di Stefania, Michele e della loro famiglia. Arrivano da Parigi. Stefania non vede la sua famiglia d’origine da 27 anni: i genitori hanno sempre ...