Lo sproloquio di Buffon

(Di giovedì 12 aprile 2018) Scrivo con un certo impaccio questa nota. Il disagio mi viene dalla stima che, come tanti, nutro nei confronti di un campione come Gigi, grandissimo portiere della Juventus. Parlare a caldo, nel calcio, dopo una sconfitta che si imputa a decisioni arbitrali, a maggior ragione se si tratta di una disfatta che sa di beffardo, come, appunto, quella subita al "Bernabeu" dalla squadra bianconera, si rischia di andare fuori dai gangheri, dando una versione sconveniente della delusione che si ha dentro.Così, la rabbia viene fuori in tutta la sua irragionevolezza, dove l'interlocutore trasforma in un attimo il mancato traguardo sportivo in una sciagura, a cui attribuisce dimensioni catastrofiche. Eppure, un risultato negativo su un campo di calcio, a prescindere dagli episodi che lo determinano, non può assurgere mai al significato di tragedia, men che meno se ci si sente ...