Liti | rapporti Fmi e nuovi contratti | ecco la settimana della Moto GP

(Di giovedì 12 aprile 2018) Anche se questo fineè di riposo per i pilotiGP e delmondiale in generale - che torneranno in pista venerdì 20 aprile per il gran premio delle Americhe ad Austin in Texas - non si stanno riposando gli animi e le polemiche nate dopo la scorsa gara in Argentina e non si fermano le operazioni di mercato. Ma andiamo con ordine e vediamo le principali novità. Lite sui social tra Espargarò, Guidotti, Redding e Simeon Tutto è cominciato domenica scorsa, quando dopo la gara, Aleix Espargarò ha pubblicato sui suoi profili Twitter e Instagram un post dove accusava Danilo Petrucci di aver fatto un'entrata nei suoi confronti più dura di quella di Marc Marquez, ma nonostante ciò di non essere stato sanzionato dalla direzione gara. ...