L’Italia in gara a Cannes con Garrone e Rohrwacher  

Equitazione - FEI World Cup Parigi 2018 : francesi a caccia del trionfo nella più importante gara indoor del Salto Ostacoli - L’Italia schiera Emanuele Gaudiano : Parigi capitale dell’Equitazione tra mercoledì 11 e domenica 15 aprile per le finali della FEI World Cup 2017-2018, la gara più importante della stagione indoor del Salto Ostacoli e del Dressage. I cavalieri che si sono distinti nelle gare di qualificazione alle finali scenderanno in pista per contendersi una vittoria di grande prestigio. L’attenzione maggiore riguarderà il Salto Ostacoli, con la disputa della Longines FEI World Cup, ...

Canoa velocità - i convocati delL’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo : saranno 26 gli azzurri in gara : Si sono concluse a Mantova le gare di selezione per la formazione della squadra italiana di Canoa velocità che prenderà parte alla prima tappa di Coppa del Mondo a Duisburg, in Gernania, a fine maggio. Il DT Guglielmo Guerrini, sulla base della somma dei tempi fatti registrare sulle varie distanze, ha selezionato 26 atleti, dei quali 15 nel kayak maschile, 6 nel kayak femminile e 5 nella canadese maschile. Di seguito l’elenco completo dei ...

Coppa Davis 2018 - GARANZIA Fabio Fognini! Il ligure supera Chardy e regala l’1-1 alL’Italia contro la Francia nella prima giornata : Fabio Fognini regala l’1-1 all’Italia dopo il secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis in corso a Genova contro la Francia: il ligure regola in quattro set Jeremy Chardy e riequilibra la contesa. L’azzurro si impone in rimonta in tre ore e mezza con lo score di 6-7 (6) 6-2 6-2 6-3. Inizio di partita che vede subito Fognini avere due palle break a sua disposizione, ma Chardy si aggrappa alla prima di servizio e ...

Olimpiadi Invernali 2026 : L’Italia sogna in grande con Milano e Torino. Possiamo organizzare i Giochi? Tra avversarie e sedi di gara : Il Coni ha ufficialmente manifestato il proprio interesse per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò ha fatto il nome delle città di Milano e Torino, in modo da evitare conflitti: il capoluogo meneghino dovrebbe essere il capofila mentre il capoluogo piemontese verrebbe coinvolto in diverse discipline. Tutto è ancora in alto mare visto che si deve ancora attendere la formazione di un nuovo Governo da cui poi ...

Tiro con l’arco - le speranze di medaglia delL’Italia verso Tokyo 2020 : tante giovani nel settore femminile - squadra solida al maschile. Novità gara mista : Il movimento del Tiro con l’arco azzurro è in salute e negli ultimi anni ha dimostrato di essere cresciuto molto, soprattutto a livello giovanile. L’Italia è stabilmente tra le potenze a livello mondiale di questo sport e il percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 sta procedendo in modo positivo. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le speranze di medaglia dell’Italia in vista della prossima rassegna a cinque ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2028 : i favoriti della gara. L’Italia punta su Riccardo De Luca ed Alice Sotero : La Coppa del Mondo di Pentathlon moderno sbarca a Los Angeles, città che nel 2028 ospiterà i Giochi Olimpici: dopo il primo assaggio avuto a Il Cairo, nel quale si è messa in evidenza la squadra francese, che ha portato a casa quattro delle nove medaglie in palio, in questa seconda tappa scendono in campo anche alcuni nomi altisonanti assenti in Egitto. Nella gara maschile farà il suo esordio stagionale il campione del Mondo 2017, il sudcoreano ...

Infortunio Messi - la ‘Pulce’ in dubbio per la gara contro L’Italia : Infortunio Messi – Inizia il nuovo ciclo per l’Italia che questa sera affronterà in amichevole l’Argentina, un importante banco di prova per Gigi Di Biagio al cospetto di una squadra fortissima e con qualità clamorosa soprattutto in attacco. Rischia di non essere del match però l’attaccante Leo Messi, il calciatore del Barcellona ha accusato un leggero affaticamento muscolare agli adduttori, non sembra nulla di grave ma ...

Scherma - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutte le armi tornano in gara - L’Italia vuole fare il pieno : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Scherma. Finalmente è stata cancellata la regola della rotazione e nella capitale giapponese si assegneranno 12 titoli: i sei nelle armi individuali e anche i sei nelle prove a squadre, senza alcuna esclusione. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 212 posti in totale (102 al maschile e 102 al ...

Scherma - Coppa del Mondo Atene 2018 : L’Italia trionfa nella gara a squadre della sciabola! Dominio totale delle azzurre : Dopo una prova individuale sottotono, le sciabolatrici azzurre si rifanno alla grande nella gara a squadre e conquistano il successo sulle pedane di Atene. l’Italia, campionessa del Mondo ed europea in carica, centra così il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sciabola femminile, dopo quello di Sint Niklaas, e si conferma numero uno del ranking. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina ...

Equitazione - i convocati delL’Italia per il CSI5* di Parigi : De Luca - Gaudiano e Zorzi in gara in Francia : Prestigioso appuntamento per il salto ostacoli a Parigi, dove nel prossimo fine settimana andrà in scena l’edizione 2018 del CSI5* francese, con il “Saut Hermès au Grand Palais” che attende tre azzurri. Si tratta dell’aviere scelto Lorenzo De Luca (Ensor de Litrange LXII, Jenuesse Van t Paradijs), del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232, Carlotta 232) e del caporal maggiore Alberto Zorzi (Ego Van Orti, Viceversa de la ...

Tennistavolo - i convocati delL’Italia per il Challenge Open di Polonia. Saranno cinque gli azzurri in gara : L’Italia si presenterà ai nastri di partenza del Challenge Open di Polonia di Tennistavolo, che inizieranno mercoledì, con cinque atleti: tra gli uomini Saranno in gara Alessandro Baciocchi e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), e Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), mentre tra le donne scenderanno in campo Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) ed Evelyn Vivarelli (Eppan Tischtennis Raiffeisen). Soltanto Debora ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Saranno 26 gli azzurri in gara : La spedizione italiana in vista dei Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018 sarà composta da ventisei atleti, un numero elevato anche grazie alla presenza della squadra di sledge hockey. Andiamo a scoprire meglio quali Saranno i rappresentanti azzurri in questa manifestazione. SCI ALPINO Davide Bendotti – Ventiquattrenne bergamasco alla prima esperienza paralimpica, Bendotti gareggerà nella categoria standing in seguito ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : L’Italia si gioca con la Gran Bretagna un posto in finale nell’inseguimento femminile. Serve la gara perfetta delle azzurre : Questo pomeriggio l’Italia proverà a centrare una storica finale nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Peternoster e Simona Frapporti ha fatto registrare il terzo tempo in qualifica e affronterà in semifinale la Gran Bretagna. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di questa sfida. Ieri le azzurre hanno fatto ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : i favoriti e gli outsider gara per gara. L’Italia punta ad essere protagonista in diverse specialità : Domani inizieranno i Mondiali di Ciclismo su pista che si svolgeranno fino a domenica al Velodromo Omnisport di Apeldoorn. La cittadina olandese ospita per la seconda volta una rassegna iridata, dopo quella del 2011. I migliori interpreti al mondo di questo sport saranno presenti per cercare di conquistare una medaglia. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti e gli outsider per tutte le gare di questo evento. Inseguimento a squadre L’Italia ...