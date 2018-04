L' Isola dei Famosi 2018 puntata 12 aprile | Francesca nud@ ...

Jonathan bacia in bocca Amaurys Perez all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Jonathan e Amaurys fanno pace con un bacio sulle labbra E’ arrivata la pace ufficiale tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian dopo la rissa verbale avuta nella giornata di ieri. Dopo il loro scontro è stato Amaurys il primo ad essersi avvicinato a Jonathan per chiarire la situazione. Peccato che la loro sia stata una pace un po’ fredda e considerata non molto bene dagli altri naufraghi. Nel daytime ...

Francesca Cipriani vuole un figlio : il pianto e poi il bagno senza veli all’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi, Francesca Cipriani in lacrime: il motivo? Ha paura di non diventare mai mamma Al chiarimento tra Jonathan e Amaurys oggi, come mostrato durante il day time, ha assistito anche Francesca Cipriani. A farla scoppiare in lacrime, però, sarebbero state proprio le parole usate dallo sportivo. Peréz, infatti, ha più volte ribadito che, […] L'articolo Francesca Cipriani vuole un figlio: il pianto e poi il bagno senza veli ...

Isola dei Famosi - bacio in bocca tra Amaurys e Jonathan : i naufraghi così fanno pace : Jonathan e Amaurys fanno pace all’Isola dei Famosi: tra i due naufraghi scatta il bacio Chi ha seguito il day time di ieri dell’Isola dei Famosi ha sicuramente assistito alla lite furiosa tra Amaurys e Jonathan. I due, infatti, tentando di chiarirsi alla fine sono finiti col discutere animatamente. Le accuse che entrambi si sono […] L'articolo Isola dei Famosi, bacio in bocca tra Amaurys e Jonathan: i naufraghi così fanno pace ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger : “Bianca Atzei ci ha provato con Nino Formicola - le piacciono gli uomini grandi” : All’Isola dei Famosi, arrivata quasi al rush finale, è arrivato un ghiotto scoop (per gli appassionati di gossip), direttamente da Casa Signorini. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, durante una puntata del programma condotto dal direttore di Chi, Alfonso Signorini, Eva Henger si sarebbe lasciata andare all’ennesima confessione: “A Bianca Atzei piaceva Nino Formicola e ci ha provato. Le piacciono i grandi e gliel’ha ...

Isola dei famosi - Eva Henger nei guai per non aver pagato l'affitto di casa : cosa le pignorano : Brutte notizie per Eva Henger , grande accusatrice all' Isola dei famosi sullo scandalo del cannagate . Dopo aver lanciato accuse gravissime contro la produzione del reality, senza risparmiare Alessia ...

Francesca Cipriani rivela il suo desiderio dopo L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: la rivelazione di Francesca Cipriani Mancano davvero pochissimi giorni alla finalissima della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ma le polemiche continuano a tenere banco tra i naufraghi. Cosa è successo? Nelle ultime ore è scoppiata una furibonda lite tra Jonathan Kashanian e Amaurys Perez. Una lite, che ha lasciato perplessi un po’ tutti i telespettatori, ma anche gli altri naufraghi inermi ad assistere a ...

L’Isola dei Famosi : Amaurys Perez chiede scusa a Jonathan : Amaurys Perez si scusa con Jonathan all’Isola dei Famosi Non è stata una rissa fisica, ma verbale quella consumatasi ieri all’Isola dei Famosi tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian. Si sta avvicinando alla fine, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, e gli animi invece di placarsi si incendiano come un falò estivo. Tutto è partito durante la diretta di lunedì quando Jonathan ha svelato ai telespettatori che lo sportivo gli ...

Isola dei Famosi - Eva e Cecilia : "Bianca ha una cotta per Nino. Ci ha provato" : Continuano gli scoop fuori dall' Isola dei Famosi che riguardano proprio i naufraghi di questa edizione del reality. Nell'ultima puntata di Casa Signorini , si è parlato di una presunta 'cotta di ...

Isola dei Famosi - rissa sfiorata tra Amaurys e Jonathan : "Questa è omofobia" : A pochi giorni dalla fine dell 'Isola dei Famosi , gli animi in Honduras sono piuttosto tesi e nulla va per il verso giusto. In particolare, sono Amaurys Pérez e Jonathan Kashanian a non sopportarsi ...

Isola dei famosi - il fuorionda di Francesca Cipriani e Rosa Perrotta contro Bianca Atzei : 'La odio' : Un fuorionda dall' Isola dei famosi svela i veri rapporti tra le naufraghe in Honduras . Una telecamera malandrina resta accesa mentre Rosa Perrotta e Francesca Cipriani si sfogano accusando Bianca ...

Isola dei famosi - la rivincita di Giulia De Lellis : la trombano al reality - lei posa in topless in Tanzania : L 'Isola dei famosi di Giulia De Lellis si chiama Tanzania. La web influencer, già vista al Grande Fratello Vip , è stata rifiutata dal reality vip in Honduras perché considerata 'sottopeso' e quindi ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Finale a rischio per Amaurys Perez? Un cambiamento stravolge tutto… : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni. Amaurys Perez nella bufera dopo la dura lite con Jonathan, nel frattempo un cambiamento della Finale stravolge tutti i piani...(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:48:00 GMT)

“Lui ce l’ha piccolo in una maniera imbarazzante”. Isola dei Famosi trash : la confessione piccante dell’ex naufraga sul compagno di avventura. Tutti spiazzati davanti all’ennesima ‘perla’ : Anche se arrivata agli sgoccioli, l’Isola dei Famosi regala ancora gossip. A pochi giorni dalla finalissima, che andrà in onda in diretta lunedì 16 aprile 2018, ecco che a Casa Signorini si tirano fuori gli altarini (che fa pure rima). Nell’ultima puntata del format online del direttore della rivista Chi, tra gli ospiti c’erano anche Cecilia Capriotti ed Eva Henger. Le due ex naufraghe hanno fatto delle rivelazioni a dir poco scioccanti ...