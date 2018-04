romadailynews

: Lirfl (rugby a 13): visita della Nazionale in Pakistan: Qualche settimana fa la pagina… - romadailynews : Lirfl (rugby a 13): visita della Nazionale in Pakistan: Qualche settimana fa la pagina… - rugbycs : Lirfl (rugby a 13), la visita della Nazionale in Pakistan vista da una freelance italiana che lavora lì - oslaz : Lirfl (rugby a 13), la visita della Nazionale in Pakistan vista da una freelance italiana che lavora lì… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Roma – Il passaggioallestita dalla Lega ItalianaFootball League () inè stato indubbiamente uno dei momenti più significativi (se non il più alto)stagione 2017-18. Qualche settimana fa la pagina Facebook ufficialeha voluto rilanciare un sentito e passionale commento di una freelance italiana, Laura Casaretti, che per motivi di lavoro si trovava nella “land of the pure” (“la terra dei puri”, il) e ha vissuto l’arrivo decisamente molto mediatico degli italiani “brava gente”dia 13. Quando i giocatori dileague italiani sono arrivati qui, sapevano molto poco del. “La presa elettrica è la stessa che in Italia?” hanno chiesto alcuni. Si aspettavano un sacco di cibo piccante e di scoprire un paese lontano dalla loro vita quotidiana. Sicuramente non si aspettavano di essere scortati dalla ...