“L’hanno uccisa” Famosa cantante | un omicidio choc Un colpo di pistola al cuore sparato

(Di giovedì 12 aprile 2018) Un video agghiacciante che sta facendo il giro del mondo. Un uomo si alza, tira qualcosa che somiglia a delle banconote verso una donna. Poi estrae lae le spara. Lei che cade al suolo, con il microfono ancora stretto tra le mani, poi le urla e le immagini che virano verso il nero. Così è finita la vita di una donna,affermata e molto conosciuta nella sua regione di nascita, che tra tre mesi avrebbe dato alla luce il suo primogenito. La storia, dai tratti horror, è quella della pachistana Samina Sammo, conosciuta nel mondo locale dello spettacolo come Samina Sindhu e ben sintetizza la condizione delal donna, e il valore della sua vita, in quella zona del mondo. Samina, giovane e dalla voce intensa, era stata invitata a proporre il suo repertorio durante una festa nel distretto di Larnaka della provincia meridionale di Sindh. La24enne, che come detto in ...