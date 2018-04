“L’ha detto davvero?” L’Eredità | la gaffe è porno Il concorrente | un po’ confuso sulla

caffeinamagazine

(Di giovedì 12 aprile 2018)senza Fabrizio Frizzi è un po’ più triste. Ovvero, il programma è sempre lo stesso, è naturale. Ma si percepisce un qualcosa di amaro, un vuoto che non si colma. Carlo Conti, amico e collega di Frizzi che ha preso il suo posto, quando il programma è ricominciato, ha: “Vorrei essere ovunque ma non qui”. È ovvio, lui è lì perché Frizzi non c’è più. E questo lo fa soffrire. “Quando il dolore è così forte non puoi fare proclami, è uno strazio che hai dentro fortissimo e ti toglie le parole – ha ancheCarlo Conti al settimanale Chi – Non riesco a commentare una cosa che mi tocca così da vicino, preferisco il silenzio per cercare di metabolizzarlo”. E ha aggiunto: “È stato difficile andare avanti perché eravamo molto legati. Mi chiamava fratellone… e questo dice tutto”. Frizzi è morto il 26 marzo per un’emorragia cerebrale. E ha lasciato l’Italia sconvolta. ...