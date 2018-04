L’ex campione del mondo dei pesi massimi Tyson Fury tornerà a gareggiare il 9 giugno

Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : L’ex campione del Mondo testa le auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...

Il mondo ciclismo piange Ilaria Rinaldi : trova morta in casa L’ex campionessa italiana Under23 : Brutte notizie per il mondo del ciclismo. Ieri mattina, nella sua casa di Gambassi Terme (Firenze), è stata trovata morta Ilaria Rinaldi, 33 anni, già campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 2007 e poi professionista fino alla stagione 2010, prima del passaggio al settore amatoriale delle granfondo. A lanciare l’allarme sono stati i famigliari dell’atleta toscana ma l’arrivo dei soccorsi non ha cambiato le cose, in quanto il corpo ...

Curling femminile - Canada Campione del Mondo! Tripudio in casa - sconfitta la Svezia alL’extra-end : Il Canada ha vinto i Mondiali 2018 di Curling femminile. La Nazionale della Foglia d’Acero ha trionfato di fronte al proprio pubblico di North Bay, un’apoteosi casalinga che era mancata nel 2010, 2012, 2014 e 2016. Il Canada ha così difeso il titolo conquistato lo scorso anno a Pechino: si tratta della diciassettesima affermazione iridata (record). Jennifer Jones, Kaitlyn Lawes, Jill Officer, Dawn McEwen hanno sconfitto la Svezia per ...

Boxe - Vinny Pazienza arrestato per violenze domestiche. Condannato L’ex campione del Mondo : Vinny Pazienza è stato arrestato dalla polizia del Rhode Island a causa di violenze domestiche. L’ex Campione del Mondo dei pesi superleggeri è stato processato per direttissima e Condannato a un anno di libertà vigilata. Il 55enne ha mosso le mani nei confronti della compagna che, dopo le percosse subite è riuscita a rifugiarsi in bagno e a chiamare aiuto. La polizia ha così fatto irruzione nella casa dell’ex pugile che già due mesi ...