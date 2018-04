Leu | al Colle dopo la traversata nel deserto

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 marzo : L’eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il Partito democratico a trattare con il M5s (e con Leu) per “costruire – scrivono – l’alternativa a un governo che aprirebbe le porte al nazionalismo - al razzismo - alla xenofobia” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Collegi Uninominali - vola il Centrodestra : M5s al 28 - 3% - Leu toglie voti a Renzi : SONDAGGI politici verso le ELEZIONI 2018: intenzioni di voto e fiducia leader, Gentiloni la prima scelta mentre Renzi non va oltre il 30%. Berlusconi non convince(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:05:00 GMT)

Colleghi dal cuore d'oro : donano 3.300 ore extra al papà con il figlio malato di Leucemia : Per permettergli di stare vicino al figlio malato di leucemia, i Colleghi gli hanno di fatto regalato un anno di lavoro. Il protagonista di questa storia, fatta di solidarietà e amicizia, si chiama Andreas Graf ed è un...

Elezioni - ecco le sfide nei collegi : pochi confronti tra big - ma Pd e Leu non si fanno sconti - : Contro di lui, Salvini schiera l'economista 'No Euro' Claudio Borghi , mentre la candidatura pentastellata di Leonardo Franci non sembra poter dare particolari pensieri al ministro dell'Economia ...

SARA MANFUSO & ALFREDO D’ATTORRE/ La renziana non si candida : “non sfido il mio ex di Leu nel collegio Lazio2” : SARA MANFUSO e ALFREDO D'Attorre, la renziana rinuncia a candidatura nel Pd, “non sfido il mio ex compagno di Liberi e Uguali nel collegio Lazio2”. Ecco cosa è successo davvero(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:44:00 GMT)