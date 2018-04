L' escalation della crisi in Siria ostacolo imprevisto sulla trattativa fra Lega e M5S

Iran - escalation della persecuzione contro le attiviste per i diritti umani : Dopo l’ondata di arresti e l’inizio dei processi nei confronti di decine di partecipanti ai “mercoledì bianchi” – le proteste individuali contro l’obbligo d’indossare il velo – dall’Iran arrivano altre notizie di donne perseguitate per il loro attivismo in favore dei diritti umani. A Shar-e Rey, un’ex azienda per l’allevamento di polli alla periferia di Teheran riadattata a ...