“Dove e quando si sposano” : Chiara Ferragni e Fedez - si è scoperto tutto. Nato Leone - le nozze sono passate in secondo piano ma ora sono uscite anche le foto - oltre ai dettagli. Preparatevi : il matrimonio più glamour dell’anno è vicino : Chiara Ferragni e Fedez, ma il matrimonio? La coppia più social che ci sia ha da poco dato il benvenuto al piccolo Leone, il primo figlio venuto al mondo lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà. Da quel giorno, complice anche la gioia di essere diventati genitori, testimoniata dalla miriade di foto e video per presentare ai follower (parliamo di milioni tra tutti e due) il nuovo arrivato, le nozze tra la fashion blogger italiana ...

Chiara Ferragni - troppo tardi : ecco il tatuaggio dedicato a Leone prima mostrato sui social e poi cancellato. C’era anche la spiegazione di quell’omaggio al figlio impresso sulla pelle : la foto che pochi hanno potuto vedere : Dopo quelle 24 ore di stop ai social causa parto, Chiara Ferragni è tornata sui social più ‘scatenata’ che mai. Il 19 maggio scorso è diventata mamma per la prima volta di Leone, il figlio che ha avuto da Fedez, e, a parte una breve parentesi, il suo profilo Instagram pullula di scatti, video e Stories. anche con il nuovo arrivato in famiglia, è chiaro. La gioia dei due neo genitori è incontenibile e così ogni occasione è ...

Leone Film - ok CdA a piano buy back : Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group ha deliberato di sottoporre alla prossima assemblea dei soci del 27 aprile 2018 il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di ...

Il prigioniero coreano - bentornato Kim Ki-duk. Il regista Leone d’oro torna con un film politico e allo stesso poetico : bentornato Kim Ki-duk. Il vincitore del Leone d’oro 2012 (Pietà), torna nelle sale italiane a cinque anni da Moebius (2013), con un film estremamente e radicalmente politico come Il prigioniero coreano. Presentato oramai nel lontano settembre 2016 nella sezione collaterale “Cinema in Giardino” al Festival di Venezia l’incredibile opera di Kim pone al centro una visione post-ideologica e concretamente libertaria rispetto alla perdurante e ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Presto in Italia? Una nuova casa attende Leone : Chiara Ferragni e Fedez si godono le ultime settimane a Los Angeles in attesa di tornare in Italia: il rientro con Leone dovrebbe avvenire per metà maggio.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:45:00 GMT)

Anticipazioni Westworld 2 - lo Shogun World : dalle differenze col film di Crichton al cinema di Sergio Leone : Manca poco al debutto di WestWorld 2: su HBO la nuova stagione arriverà il 22 aprile, mentre in Italia, su Sky Atlantic, il giorno successivo. In occasione del lancio del secondo capitolo della serie sci-fi, Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno anticipato qualcosa sul fantomatico Shogun World. La presenza del secondo parco era già stata mostrata nel trailer di WestWorld 2, rilasciato in precedenza. A Entertainment Weekly i due showrunners hanno ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 9 aprile 2018 : Bilancia e Leone - giorni in salita! : Oroscopo di oggi, 9 aprile 2018, di PAOLO Fox a LatteMiele. Previsioni segno per segno: Vergine, il partner aspetta delle risposte. Il Sagittario è in crescita, buone prospettive future.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 20:15:00 GMT)

Sorrell - il "NapoLeone della City" travolto dallo scandalo sulle spese pazze a carico di Wpp : LONDRA - Il re della pubblicità rovinato da una cattiva pubblicità che si è fatto da solo. Difficile trovare una migliore conferma della regola del contrappasso dantesco. Nel caso di sir Martin ...

TV - Rai Storia : chi fu veramente NapoLeone II - il grande zero : La nascita e la morte furono gli unici eventi della sua vita. Eppure era figlio di Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi e nipote di Francesco II che fu l’ultimo Asburgo incoronato nel nome del Sacro Impero Romano. Ma Napoleone II, re di Roma, morto a soli 21 anni, non lasciò nessun segno nella Storia. Chi fu veramente? Un interrogativo al quale cerca di rispondere il documentario di Cristoforo Gorno e Alessandra Necci “Napoleone ...

Formula 1 - l'editoriale di Carlo Vanzini : 'Vettel e il giro del Leone in Bahrain' : Gli si può chiedere lo stesso sacrificio domani? La lungimiranza e il cinismo che questo mondo F1 richiede , ricordate Zeltweg 2002?, direbbero di sì, ma Iceman è in una condizione di forma psico-...

Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “La vettura risponde alla grande - ho centrato una pole position da Leone” : Sorride, e ne ha ben donde, Sebastian Vettel, dopo aver centrato la pole position del Gran Premio del Bahrein 2018. Il pilota della Ferrari ha piazzato un tempo straordinario riuscendo a precedere il compagno di scuderia Kimi Raikkonen che, fino a quel momento, lo aveva sempre preceduto nel corso del fine settimana di Sakhir. Solamente buone notizie per il tedesco, con la nona posizione del suo rivale Lewis Hamilton domani in griglia e il suo ...

Chiara Ferragni perde l’aplomb e sbotta : pazienza finita - le dure parole dopo le critiche sulle foto di Leone : Chiara Ferragni perde l’aplomb, pazienza finita: dure parole dopo le critiche sulle foto di Leone. Pochi giorni fa era intervenuto Fedez Chiara Ferragni e Fedez sono i genitori del momento: amatissimi, seguitissimi e idolatrati da milioni di follower. Ma non è tutto oro quel che luccica. La coppia più social del panorama vip, dopo la […] L'articolo Chiara Ferragni perde l’aplomb e sbotta: pazienza finita, le dure parole dopo ...

Crozza-Briatore su M5s : “I grilletti? Hanno avuto vittoria schiacciante proprio come NapoLeone Bonaccorti” : “Berlusconi deve farsi da parte. I grilletti Hanno avuto una vittoria schiacciante, come Napoleone Bonaccorti”. Così un esilarante Maurizio Crozza, nelle vesti di Flavio Briatore, si esprime sul M5s, nel corso del suo Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata sul Nove. Scetticismo, però, sul reddito di cittadinanza: “L’unica cosa che non mi piace dei grilletti è che vogliono dare l’elemosina di poveranza. Un reddito degno di ...

“Già in forma dopo il parto - ma come fa?”. Svelato il segreto di Chiara Ferragni. “Questa è la mia pancia a 17 giorni dalla nascita di Leone : il corpo è incredibile” - scrive mostrando le foto. Guardare per credere (e prendere appunti) : Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto, senza Fedez e il piccolo Leone, per mostrarsi ai follower 10 giorni dopo il parto. Uno scatto che ha collezionato ben presto centinaia di migliaia di like e commenti a non finire, perché Chiara è proprio una mamma sexy, nonostante sia passato così poco tempo dal parto. La fashion blogger italiana più famosa e influente nel mondo è già in formissima, pochi giorni ...