Leonardo sigla accordo con Federmanager sui prepensionamenti

Leonardo - siglato protocollo con sindacati su prepensionamenti : Roma, 13 mar. , askanews, - Leonardo e le organizzazioni sindacali nazionali hanno sottoscritto il protocollo di intenti sui prepensionamenti , ex art. 4 Legge 92/2012, c.d. Legge Fornero, . L'accordo ...

Leonardo - siglato protocollo con sindacati su prepensionamenti : Roma, 13 mar. , askanews, Leonardo e le organizzazioni sindacali nazionali hanno sottoscritto il protocollo di intenti sui prepensionamenti , ex art. 4 Legge 92/2012, c.d. Legge Fornero, . L'accordo ...

Leonardo sigla accordo con Nozomi Networks : Teleborsa, - Leonardo accelera sull'open innovation, ossia su quel modello di innovazione secondo il quale le imprese, per creare più valore e competere meglio sul mercato, non possono basarsi ...

Leonardo sigla accordo con Nozomi Networks : Leonardo accelera sull'open innovation, ossia su quel modello di innovazione secondo il quale le imprese, per creare più valore e competere meglio sul mercato, non possono basarsi soltanto su idee e ...

Leonardo sigla contratto con Malta Air Traffic per comunicazione di controllo del traffico aereo : Leonardo ha firmato un contratto con Malta Air Traffic Services , l'ente per i servizi di navigazione aerea maltese, per la fornitura di una soluzione integrata di comunicazioni terra-aria-terra. ...