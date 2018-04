Lenti a contatto che diventano ' occhiali da sole' | via libera negli USA

Negli Usa ok alle Lenti a contatto che diventano 'occhiali da sole' - : Le lenti ne, grazie a un particolare additivo, si scuriscono in presenza di una luce intensa. La trovata, testata su 24 pazienti, ha ricevuto il via libera da parte della Food and Drug Administration , ...

Contatto Marquez-VaLentino Rossi - Agostini dalla parte dello spagnolo : Contatto Marquez-Valentino Rossi, non si placano le polemiche dopo la gara di MotoGp in Argentina, nel mirino l’atteggiamento dello spagnolo che ha steso il pilota italiano. Ecco le parole di Giacomo Agostini a Tutti Convocati su Radio 24: “possiamo andare una vita avanti a polemizzare però non è giusto perché il nostro sport è questo. In Formula 1 è uguale, si spingono, si buttano fuori, si tamponano. Certo cerchiamo di non ...