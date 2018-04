: #Centinaio, parole Berlusconi non della Lega. Mai condiviso no al dialogo con M5S, i veti non ci piacciono - TgLa7 : #Centinaio, parole Berlusconi non della Lega. Mai condiviso no al dialogo con M5S, i veti non ci piacciono - SkyTG24 : #UltimOra #Berlusconi: distinguere veri democratici da chi non conosce abc della democrazia. Lega: parole non condi… - repubblica : ?? #Consultazioni, la #Lega prende le distanze da #Berlusconi: 'Non condividiamo le sue parole'. Leader Fi aveva att… -

"I veti non ci piacciono a prescindere dalla provenienza. Non era condiviso e non lo sarà mai da parte nostra un no al dialogo col M5S". Cosi il capogruppoCentinaio sulledi Berlusconi (distinguere veri democratici da chi non conosce l'Abc della democrazia) "Non rispecchiano la posizionde della, né del centrodestra",sottolinea. E l'altro capogruppo Giorgetti:"La battutaccia di Berlusconi? Penso che sia stata poco felice e inopportuna ed abbia dato l'occasione a Di Maio per respingere l'offerta del centrodestra",(Di giovedì 12 aprile 2018)