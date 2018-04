Lega-M5S | aria di pre-accordo prima delle seconde consultazioni

Consultazioni : al via il secondo giro. Alla prova dialogo Lega-M5s - DIRETTA : Consultazioni : al via il secondo giro convocato dal presidente Sergio Mattarella al Quirinale. Dopo il primo nulla di fatto, la "liturgia" di cui il presidente della Repubblica si serve per ...

Lega-M5S - Mattarella vede l’accordo «Aspettiamo ancora qualche giorno» Berlusconi contro Salvini : annessionista : La fase di decantazione sta producendo risultati. Nel secondo giro di consultazioni il presidente sonderà i partiti anche sulla politica estera, a partire dalla Siria

Governo : Pizzarotti - se si torna al voto diventa ballottaggio M5S-Lega : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Se si tornasse al voto, M5S e Lega crescerebbero e diventerebbe ballottaggio nazionale”. Ma per Salvini “sarebbe sbagliato tornare alle urne, col M5S che prende il 40%”. Lo dice ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex M5S.Per il primo cittadino ducale, è più semplice far digerire alla base un’intesa M5S-Carroccio piuttosto che 5 ...

Riparte il dialogo Lega-M5s nel giorno del via al secondo giro di consultazioni : La telefonata tra i leader Salvini e Di Maio porta all'accordo per la presidenza della Commissione speciale alla Camera assegnata al deputato del Carroccio Molteni. Sullo sfondo resta ancora il nodo ...

L'escalation della crisi in Siria ostacolo imprevisto sulla trattativa fra Lega e M5S : Mattarella verificherà se le posizioni dei due leader sono compatibili La trattativa M5S-Lega sembra bene avviata, ma rischia di annegare nel primo grande bagno di realismo: il dramma Siriano. Di Maio ...

Lega-M5S - Mattarella vede l'intesa vicina Di Maio e Salvini : Camere siano operative : La fase di decantazione sta producendo risultati. Nel secondo giro di consultazioni il presidente sonderà i partiti anche sulla politica estera, a partire dalla Siria

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? : Intorno alla Commissione speciale si continua a giocare la partita #politica in atto. La frazione di gioco che imperversa a Montecitorio in questi due giorni può essere profetica perché ci dirà ...

Riforma pensioni - dialogo M5s-Lega : possibile governo insieme - le novità Video : Il tema della Riforma #pensioni centrale per la nuova alleanza di governo. [Video] Il superamento della legge Fornero viene indicato ancora nelle ultime ore come uno dei punti programmatici su cui si potrebbe siglare un’intesa di governo tra leghisti e grillini che sulla previdenza propongono inoltre la staffetta generazionale, la proroga del regime sperimentale di #Opzione Donna, la Quota 100 per tutti, la formula #Quota 41 per i lavoratori ...

Pd : donne contro donne - stupisce appello pro Lega e M5S (2) : (AdnKronos) – “Del resto, proprio il governo Renzi -ricordano ancora le esponenti Dem- è stato il primo in Italia ad avere metà ministri uomini e metà donne, affidando per la prima volta ad una donna un ministero come quello della Difesa e scegliendo Federica Mogherini per il ruolo di commissaria europea. E’ molto utile al Pd e al Paese la voce forte, autorevole e autonoma delle donne del partito. Ma non la si costruisce con la ...

Pd : donne contro donne - stupisce appello pro Lega e M5S : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Stupiscono i toni contenuti nell’appello firmato da alcune donne del Pd, che vorrebbe addirittura paragonare il nostro partito a realtà politiche, come M5S e Lega, che sono quanto di più lontano possa esistere oggi in Parlamento non soltanto dalla difesa dei diritti delle donne, ma anche dai principi democratici. Ancor più sorprendente è il fatto che l’accusa alle liste elettorali arrivi anche ...

M5s - Alessandro Di Battista vergognoso : 'Silvio Berlusconi male assoluto - Salvini e la Lega hanno paura dei ricatti' : ' Silvio Berlusconi è il male assoluto'. A dirlo è Alessandro Di Battista , ex deputato del Movimento 5 Stelle oggi in pausa di riflessione , per una legislatura, : come dire, dal veto di Luigi Di ...

Martina : dialogo M5s è solo retorica - in pratica accordo con Lega : Roma, 11 apr. , askanews, 'La retorica del M5s è dialoghiamo. La pratica è stata un'altra: la sistematica costruzione di intese con il centrodestra per occupare tutti gli spazi operativi delle ...

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? Video : L'Aula della Camera ha approvato ieri l'istituzione di una Commissione speciale che avra' il compito principale di esaminare il Def e diversi provvedimenti urgenti, ma non la legge elettorale. La Commissione sara' composta da 40 parlamentari così ripartiti: 15 membri al Movimento 5 Stelle, alla #lega 8, al Pd 7, a Fi 7, a Fdi 2, al Misto 1, così come a LeU. I nomi dei componenti non si conoscono e dovranno essere presentati entro le ore 16 di ...

Governo - Di Battista - M5S - : «Berlusconi male assoluto. Come può Salvini parlare di Legalità?» : «In un momento - affermano - nel quale la politica è chiamata a essere responsabile e rispettosa, sarebbe auspicabile che dai dirigenti del Movimento 5Stelle arrivassero parole chiare e definitive di ...