Lecce | torna la fiducia | ottima prevendita per la gara col Fondi

Blastingnews

: ***AGGIORNAMENTO PREVENDITA*** RIEMPIAMO IL VIA DEL MARE! - IEUREPORTER : ***AGGIORNAMENTO PREVENDITA*** RIEMPIAMO IL VIA DEL MARE! - Quoti_Puglia : Povia, dopo le polemiche il cantante torna a Lecce: sarà ospite di Cuore Amico - yowsel : domani mia nonna torna a lecce e boh nonostante alcune volte sia insopportabile, mi mancherà ?? -

(Di giovedì 12 aprile 2018) #-Racing: tutto pronto per una delle sfide più importanti della stagione in casa giallorossa. Dopo le debacle del #Catania che non è andato oltre al pareggio casalingo con la Juve Stabia e del Trapani sconfitta a Brindisi, contro la Virtus Francavilla nell'ultimo turno del campionato di #Serie C, ilad essere primo, indipendentemente dal turno di riposo che dovra' osservare. Questo ha scatenato l'entusiasmo nel popolo giallorosso, dopo lo scoramento, legittimo, avuto nei giorni seguenti al pareggio interno con il Siracusa., tanti spettatori per il match di Serie C Vi diciamo in esclusiva che per il match di domenica in programma alle ore 14.30, sono gia' stati staccati 1.200 tagliandi. Un numero altissimo se si considera che laè iniziata da sole 48 ore e che mancano addirittura quattro giorni al match. Insomma, considerando i ...