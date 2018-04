Le pagelle di Real Madrid-Juventus

Real Madrid-Juventus 1-3 - le pagelle dei bianconeri : La Juventus gioca la partita perfetta, rimonta il clamoroso 0-3 subito all'andata dal Real Madrid con la doppietta di Mandzukic e la zampata di Matuidi, ma quando sta già preguustando i supplementari ...

pagelle Real Madrid-Juventus - Champions League : Mandzukic giganteggia - Costa imprendibile - poi il finale drammatico : La Juventus è eliminata dalla Champions League. Un finale drammatico al Santiago Bernabeu. I bianconeri vanno avanti 3-0 e subiscono il calcio di rigore di Cristiano Ronaldo proprio all’ultimo minuto tra mille polemiche. Le Pagelle della partita Buffon 7: nel primo tempo è decisivo in almeno tre occasioni, soprattutto quando si trova Bale e Isco a tu per tu. Nella ripresa fermo un bel tentativo di Ronaldo. Chiude la sua carriera in ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Real Madrid-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Champions League, partita strepitosa della Juventus sul campo del Real Madrid, partite da incorniciare per Mandzukic e Douglas Costa, in particolar modo il brasiliano incredibile con grandi giocate, i bianconeri hanno replicato la grande prestazione di ieri della Roma, il calcio italiano esce nettamente ‘rinforzato’ dopo le ...

Juve-Real 0-3 - le pagelle della gara di Champions League : Nulla da fare per la Juventus, che davanti al suo pubblico rimedia una sonora sconfitta da un Real Madrid davvero spaziale. 'Galactico' Cristiano Ronaldo, autore di una splendida doppietta. Un ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Cristiano Ronaldo da 10 : Juventus-Real Madrid 0-3, le pagelle di CalcioWeb 0-3 – Si è conclusa la gara di andata valida per i quarti di finale di Champions League, dominio da parte dei Blancos che ipotecano la qualificazione in semifinale, debacle dei bianconeri ma soprattutto di Allegri, scelte incomprensibili dell’allenatore con Asamoah terzino ed Alex Sandro in attacco, Bentancur a centrocampo. La squadra di Zidane ringrazia e passa subito in vantaggio ...

pagelle Juventus-Real Madrid 0-3 - Champions League : Ronaldo extraterrestre - Dybala che delusione! Khedira il migliore tra i bianconeri : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Arriva una sconfitta pesante per la Juventus nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2018. All’Allianz Arena di Torino i campioni d’Italia sono stati piegati 3-0 dal Real Madrid, trascinato da un Cristiano Ronaldo in serata di grazia, autore di due reti (seconda da urlo: rovesciata in stile cartone animato giapponese) e dell’assist sul tris di Marcelo. Discorso ...

