Le donne più ammirate del mondo | la top 20 di YouGov

Uomini e donne - trono over : IDA e RICCARDO - rapporti sempre più tesi? : Nelle puntate del trono over di Uomini e Donne andate in onda di recente su Canale 5, i rapporti tra la dama Ida Platano e il cavaliere RICCARDO Guarnieri sono apparsi sempre più tesi; la nuova discussione, come spesso è capitato nella loro conoscenza, ha visto persino l’intervento di Sossio Aruta… Dopo il raggiungimento di una sorta di “armistizio” con la donna, RICCARDO ha spiegato a Maria De Filippi di nutrire ancora ...

Pd - donne in rivolta : "Partito in mano agli uomini - non ci fidiamo più" : Alzano le voce le donne "dem": quattrocentosessanta donne Pd sottoscrivono un documento per criticare quella che ritengono una gestione troppo al maschile del partito e provocano la risposta delle colleghe...

Pd : appello 450 donne dem - usate da vertici - no n ci fidiamo più (2) : (AdnKronos) – “Mai più -prosegue l’appello delle donne Pd- pluricandidature femminili di poche per far eleggere molti uomini. Sono bastate le pluricandidature di 8 donne per escludere 39 candidate e favorire l’elezione di altrettanti uomini. Il cinismo non ha sortito pienamente i propri effetti perché il ‘flipper’ si è incagliato nella batosta elettorale. Il tutto in violazione palese dello Statuto e nel ...

Pd : appello 450 donne dem - usate da vertici - no n ci fidiamo più : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Towanda dem’. Come in ‘Pomodori verdi fritti’. E’ lo slogan dell’appello sottoscritto da 450 donne, impegnate a diversi livelli nel Pd, per denunciare la scarsa rappresentanza femminile nei gruppi usciti dal voto del 4 marzo e tornare ad essere “protagoniste della necessaria fase costituente del Partito Democratico a cominciare dall’effettiva rappresentanza ...

Le donne del Pd contro i vertici (uomini) del partito : «Non ci fidiamo più di voi» : Bisogna togliere il punto interrogativo alla domanda che Vanity Fair si poneva già qualche giorno fa sulla presenza femminile nel partito Democratico. Non è più una domanda, ma un’affermazione: il Pd ha un problema con le donne. Sono state le stesse donne democratiche a metterlo nero su bianco. LE FIRMATARIE Oltre 450 donne Dem hanno firmato l’appello promosso da Francesca Puglisi, già presidente della Commissione contro il femminicidio del ...

Appello delle donne Pd al partito : 'Non ci fidiamo più di voi' - : Il documento è stato proposto da Francesca Puglisi, ex presidente della Commissione contro il Femminicidio del Senato. Le adesioni sono più di 400. Si rimprovera al Nazareno di essere "sempre più ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e donne - il caos nel parterre : "Vicino a lui non sono più la stessa" : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Pd - donne in rivolta : "Non ci fidiamo più dei vertici". Lettera appello - quasi 500 firme : Boom per il documento che contiene un duro j'accuse ai piani alti del Partito Democratico. Prima firmataria Francesca Puglisi

donne Pd a vertici : non ci fidiamo più : 16.23 Oltre 450 Donne del Pd affidano a un appello il loro "mai più" al vertice del partito,"sempre più chiuso" e trincerato "dietro trattative di soli uomini". Promosso da Francesca Puglisi, l' appello è stato sottoscritto in breve da esponenti dei circoli ed enti locali "Mai più pluricandidature femminili di poche per far eleggere molti uomini", dicono le Dem, sottolineando che M5S e destra hanno maggiore rappresentanza femminile in ...

400 donne Pd scrivono ai vertici del partito : "Non ci fidiamo più di voi" : Gruppo dirigente "sempre più chiuso" e trincerato "dietro trattative di soli uomini", scrivono 460 Dem in un appello promosso da Francesca Puglisi. Il paradosso: nei 100 punti di programma temi controversi mutuati dalla destra

Rivolta delle donne Pd - in 400 scrivono ai vertici : 'Non ci fidiamo più di voi' : ... ispirata a merito, competenze e rappresentatività politica territoriale, piuttosto che a logiche di fedeltà politica. Ferma restando la necessità di rilanciare la Conferenza delle Democratiche, da ...

Pd - 400 donne dem e il documento contro i vertici : «Non ci fidiamo più» : Un appello di oltre 400 donne Dem al vertice del partito , «sempre più chiuso» e trincerato «dietro trattative di soli uomini», per tornare a essere protagoniste. A promuoverlo è Francesca Puglisi, ...

La rivolta di 400 donne Pd contro i vertici del partito : "Non ci fidiamo più di voi" : Un appello di oltre 400 donne Dem al vertice del partito ("sempre più chiuso" e trincerato "dietro trattative di soli uomini") per tornare a essere protagoniste. A promuoverlo è Francesca Puglisi, già presidente della Commissione contro il Femminicidio del Senato. Nel documento, oltre a dire che non ci si può più fidare del gruppo dirigente, si chiede che "le Regioni a guida PD introducano la doppia preferenza ...

Pd - oltre 400 donne a vertici partito : “Trattative di soli uomini. Non ci fidiamo più di voi. M5s - Lega e Fi più rosa di noi” : Un appello di oltre 400 donne del Pd al vertice del partito (“sempre più chiuso” e trincerato “dietro trattative di soli uomini”) per tornare a essere protagoniste. A promuoverlo è Francesca Puglisi, già presidente della commissione contro il Femminicidio del Senato, ma soprattutto ex componente della segreteria Renzi con deLega alla scuola. documento, oltre a dire che non ci si può più fidare del gruppo dirigente, e a ...