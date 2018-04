L' e-commerce in Italia vola fino a quota 24 miliardi di euro

Prezzi dinamici in Italia nell"E- commerce - nuova indagine : Le giornate migliori e più vantaggiose per effettuare acquisti online sui principali portali di ecommerce sono risultate il mercoledì e il venerdì.

In Italia è boom dell'e-commerce : 7 consumatori su 10 in negozi online : Teleborsa, - C'è sempre più feeling tra gli Italiani e l'e-commerce , con buona pace per il commercio al dettaglio tradizionale che comincia ad accusare fortemente questa competizione. Sono infatti ...