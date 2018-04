repubblica

: RT @repubblica: Le borse e la maledizione dei dito grasso: da Wall Street a Seul un'epopea di buchi miliardari [news aggiornata alle 09:18]… - patricia_armaza : RT @repubblica: Le borse e la maledizione dei dito grasso: da Wall Street a Seul un'epopea di buchi miliardari [news aggiornata alle 09:18]… - repubblica : Le borse e la maledizione dei dito grasso: da Wall Street a Seul un'epopea di buchi miliardari [news aggiornata all… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) MILANO - Ladelcolpisce ancora, manda in tilt un'altra Borsa , dopo, Londra e Tokyo ora è toccato a, e trasforma per 37 lunghissimi minuti in multimilionari ...