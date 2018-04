Lazio | Inzaghi | Ci servirà da lezione Parolo | Siamo stati

Salisburgo-Lazio - Inzaghi sotto shock : “ecco cosa è successo” : Lazio sotto shock per la sconfitta nella gara di Europa League contro il Salisburgo, ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “Una volta andati in vantaggio abbiamo preso l’1-1 subito e poi c’è stato quel blackout che non ci voleva. Domenica abbiamo subito una grande chance che è il derby, ora dovremo cercare di recuperare energie. Dopo una serata così è normale che ci sia un po’ di amarezza. La differenza che loro hanno ...

Salisburgo-Lazio 4-1. Inzaghi eliminato : Una notte da Euro-choc. Difficile da spiegare. La Lazio è eliminata dall'Europa League dopo un ottimo primo tempo, essere passata in vantaggio al 10' della ripresa con Immobile e forte del 4-2 dell'...

Panchina Lazio - Tare si sbilancia sul futuro di Simone Inzaghi : Panchina Lazio, i biancocelesti in campo per la gara di Europa League contro il Salisburgo, importanti indicazioni di Tare su Inzaghi ai microfoni di Sky: “Noi abbiamo grandi progetti con lui. Inzaghi è legato alla Lazio da un lungo contratto e lo abbiamo bloccato da tutte le parti: ovunque lui si giri vede la faccia mia e di Lotito. Nani? Abbiamo parlato con lui qualche settimana fa, è un giocatore che stimiamo. E’ stato sfortunato a ...

LIVE Pagelle Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : Simone Inzaghi sceglie Milinkovic-Savic e Immobile : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale di Europa League alla RedBull Arena. I biancocelesti sono reduci dal 4-2 dell’andata, partita in cui avrebbero meritato una vittoria con margine ancora più ampio. Il 4-2, ovviamente, non li mette al sicuro anche considerando quanto fatto negli ultimi due giorni da Roma e Juventus, che hanno rimontato più di due gol di scarto, anche se ...

Lazio - Tare sul futuro di Inzaghi : 'Con lui abbiamo un grande progetto' : Lazio, è il momento di sognare. I biancocelesti in campo a Salisburgo per agguanTare una storica semifinale di Europa League, proprio a pochi giorni da un derby di Roma che si prospetta incandescente. ...

Salisburgo-Lazio 0-0 LIVE - missione semifinale per la squadra di Inzaghi : Salisburgo-Lazio 0-0 LIVE – Salisbugo e Lazio in campo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo le gare di Roma e Juventus in Champions League, si giocano anche le partite di Europa League, in campo la squadra di Simone Inzaghiche avrà il compito di gestire il risultato dell’andata (4-2), semifinale vicina per i biancocelesti, risultato molto importante ma che può rappresentare solo un punto di partenza. La Lazio ha ...

Lazio : ecco i convocati di Inzaghi per il Salisburgo : Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha convocato 20 giocatori per la sfida di Europa League contro il Salisburgo, nel ritorno dei quarti di finale. Questo l’elenco completo. Portieri: Guerrieri, Strakosha. Difensori: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Radu. Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Murgia, Parolo. Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani. L'articolo Lazio: ecco i ...

Lazio - Inzaghi : 'Complimenti alla Roma ma non sento la pressione' : Dal nostro inviato La settimana più importante in casa Lazio inizia alla Red Bull Arena di Salisburgo. Domani il ritorno dei quarti contro gli austriaci e domenica il derby contro la Roma. A proposito ...

Inzaghi : 'Brava Roma. Meravigliosa una Supercoppa Europea con la Lazio' : ' Complimenti alla Roma, ieri sono stati bravissimi. E' la conferma che nelle coppe europee devi fare bene nei 180 minuti. Loro sono stati bravissimi, speriamo possa succedere anche alla Juventus che ...

Salisburgo-Lazio - la conferenza di Simone Inzaghi LIVE : Il 4-2 dell'andata tiene la Lazio in una posizione di vantaggio rispetto al Salisburgo, ma servirà una partita concentrata, contro un avversario temibile. I biancocelesti hanno alla portata le ...