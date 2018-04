Latte materno nei primi 1000 giorni? Può influire quanto la genetica sulla salute di

La prevenzione dell’asma? Il Latte materno è l’unica prevenzione : Non esiste alcuna cura per l’asma, una malattia che causa 250.000 decessi ogni anno e colpisce 235 milioni di persone in tutto il mondo, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).[i] In occasione del 13° Simposio internazionale sull’Allattamento al seno e sulla Lattazione che si sta svolgendo in queste ore a Parigi (dal 22 al 23 marzo), Meghan Azad, Professoressa in Pediatria e Salute Infantile presso ...