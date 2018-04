L' area ex Expo ora ha un nome | MIND | Milano Innovation District - Economyup

Post Expo : area cambia nome - parco ricerca si chiamerà Mind : ANSA, - MILANO, 26 MAR - Si chiamerà Mind, acronimo di Milano innovation district, il parco della scienza e dell'innovazione che nascerà sull'area che ha ospitato Expo Milano 2015 all'interno del quale ci sarà anche Human Technopole. Il nome è stato reso noto nel corso di una conferenza stampa e ...

Trasferimento università Statale nell'area ex Expo - arriva il terzo sì : Dopo il consiglio di amministrazione, riunitosi in martedì mattina, anche il Senato accademico dell'università degli Studi di Milano ha espresso nel pomeriggio parere favorevole , con 25 sì e 7 no, ...

Milano : firmato accordo Arexpo-Lendlease per masterplan e sviluppo area : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Arexpo e Lendlease hanno sottoscritto il contratto quadro di aggiudicazione del bando per l’ideazione, lo sviluppo e la gestione del progetto di rigenerazione urbana dell’area di proprietà di Arexpo su cui si è svolta l’Esposizione universale del 2015. Assieme al contrat

Un città digitale nell'area Expo Scopriamola con Imprese&lavoro : ne parla sul prossimo numero di Imprese&lavoro, inserto del lunedì in omaggio con La Provincia dedicato all'economia. Imprese&lavoro IN OMAGGIO TUTTI I LUNEDI' CON LA PROVINCIA © RIPRODUZIONE ...

Milano - ecco come sarà il parco dell’Innovazione nell’area Expo : Milano, ecco come sarà il parco dell’Innovazione nell’area Expo Il servizio di Striscia sul progetto che darà vita a uno dei quartieri più innovativi al mondo Continua a leggere L'articolo Milano, ecco come sarà il parco dell’Innovazione nell’area Expo sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - ecco come sarà il parco dell'Innovazione nell'area Expo : L'area Expo di Milano è pronta a vivere una seconda vita grazie ad un progetto che trasformerà il milione di metri quadrati dell'intera zona in un parco dell'Innovazione ad alta densità di tecnologia .