L' affondo di Berlusconi su M5S | non conoscono l' Abc della democrazia

"Proveremo a convincerlo - anche a calci in c...". L'affondo di Berlusconi su Pirozzi che non ci sta : "Attento - ho un sedere di pietra" : "Abbiamo un ottimo candidato alla Regione Lazio, ma adesso abbiamo alcune difficoltà perché un sindaco di centrodestra si è candidato anche lui e ci porta via il 6-7 per cento. Cercheremo di convincerlo con le buone maniere, per i calci in culo c'è tempo". Lo ha detto Silvio Berlusconi, con riferimento a Sergio Pirozzi, ricevendo il capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, nella sede di Forza Italia ...