La voce della Politica G Rosa su accordo ANAS per le stazioni di Galdo di Lauria

Michelle e Aurora : “Questa sì che è una bomba”. Prima era solo una voce - ma adesso sembra tutto vero. Il sogno di tutti i fan della coppia Hunziker-Ramazzotti sta per realizzarsi. Mamma e figlia : i clamorosi dettagli : Qualche tempo fa il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato la bomba, ma in quel momenti si trattava solo di un’indiscrezione. adesso, invece, molti dettagli iniziano ad emergere lasciando presagire che il progetto potrebbe realizzarsi davvero e anche a breve. Di cosa parliamo? della possibilità di vedere Aurora Ramazzotti a Mediaset insieme a Mamma Michelle. Secondo un ulteriore scoop pubblicato dal settimanale ...

La voce della Politica Basilicata. Contributi a feste patronali - precisazioni dell'Ufficio turistici : Contiene inesattezze la nota diffusa dal capogruppo di FdI al Comune di Potenza, Alessandro Galella, in merito ai finanziamenti assegnati dalla Regione Basilicata a sostegno dell'organizzazione delle ...

La voce della Politica Basilicata. Seminario di orientamento ai mercati internazionali : Ancora pochi giorni per iscriversi al Seminario di orientamento ai mercati internazionali, con un focus specifico su "Marketing digitale e valorizzazione del Made in Italy", organizzato dall'ICE – ...

La voce della Politica Vianello - M5S - - su discarica Vergine non c'è tempo - subito chiusura e bonifica : ... soprattutto quando, in generale, a gestirne un gran numero è uno stesso soggetto privato ma, ampliando la prospettiva, il riferimento è d'obbligo all'economia circolare, ad oggi l'unica azione ...

La voce della Politica Pubblico impiego : uilpa - un "piano marshall" in basilicata per giovani : Il risultato: un calo della qualità dei servizi a favore del mondo produttivo con gravi ripercussioni sul funzionamento dell'economia. Le politiche seguite in questi ultimi anni sono state a senso ...

La voce della Politica Cd + Europa verso la riunione del Centrosinistra : Il Pd dunque ci chiarisca e si chiarisca, su quali sono i confini di una coalizione, su quali programmi e progetti intende costruire una nuova alleanza sancendo il primato della Politica. Non basta e ...

La voce della Politica Lavello : 'non ridimensionate la nostra scuola' : La Politica ha creato il problema, la Politica lo risolva. 2, si vada verso un nuovo approccio all'organizzazione della rete scolastica, che superi la tanto evocata organizzazione per poli e si fondi ...

La voce della Politica Tempa Rossa : Cifarelli sollecita incontro con Total : L'assessore alle Politiche di Sviluppo ha sollecitato l'istituzione di un tavolo di confronto per garantire opportunità di lavoro alle maestranze locali già impiegate nella costruzione del Centro. Nel ...

La voce della Politica SMS Stato Moderno Solidale su Tempa La Petrosa : SMS Stato Moderno Solidale, come anticipato durante la campagna elettorale ha posto tra le sue priorità azioni per contrastare l'occupazione da parte della Total per fini di ricerca di idrocarburi ...

La voce della Politica Fratelli d'Italia Basilicata non si ferma e riparte dai territori : Abbiamo già ripreso gli incontri territoriali nello spirito di servizio alle comunità che ci contraddistingue. Lo scorso venerdì siamo stati a Melfi per lanciare la campagna tesseramenti 2018. Forti ...

La voce della Politica Solidarietà di Pedicini a Basilicata 24 : "L'aggressione subita dai direttori del quotidiano on line Basilicata 24 Giusi Cavallo e Michele Finizio, e dai proprietari di due aziende agricole che li accompagnavano Giuseppe Fidanza e Domenico ...

La voce della Politica Sindaco Senise su Programma Speciale Senisese e attrattore : L'intervento del Sindaco di Senise Rossella Spagnuolo nel corso dell'incontro in regione per parlare di Programma Speciale Senisese, ha messo in evidenza le criticità da risolvere al più presto per l'...

La voce della Politica Rinnovo Rsa FCA Pratola Serra - AV - - Ugl : "Straordinario risultato" : "Grandissima affermazione dell'UGL Metalmeccanici alle elezioni per il Rinnovo della rappresentanza sindacale che si attesta straordinariamente con il 25% dei consensi: non poteva andare meglio di ...

La voce della Politica Gelate Metapontino - Giordano - Ugl - : "Sospendere tasse a imprese danneggiate" : "Ci sono imprese fortemente danneggiate e qualcuna non riuscirà a riprendere la propria attività. A tutte le imprese del Metapontino colpite dalla neve e gelo, occorre assicurare un sostegno concreto ...