La svolta epocale della venuta a Canossa del più celebre Signore degli Over the top

La svolta epocale di Francesco con i giovani mai vista nella storia della Chiesa : Non si era mai visto nulla di simile nella storia della Chiesa nel rapporto con i ragazzi e i giovani . Francesco apre un altro fronte dove la Chiesa non solo è invitata a chiedere perdono per il ...

“Basta!”. Donatella Versace - svolta epocale. Una decisione improvvisa destinata a cambiare le linee della casa di moda icona del Made in Italy nel mondo : Donatella Versace dice basta. La stilista, sorella dell’indimenticato Gianni, ha preso una decisione destinata a far discutere. Se molti infatti apprezzano le sue parole, altri non sono d’accordo e non hanno mancato di farlo notare. Il dado comunque è tratto, piaccia o no, questa è la nuova direzione imboccata dalla casa calabrese. Donatella infatti è stata chiara: «Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda» ha ...