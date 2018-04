La rabbia di Gigi Buffon | «L’arbitro ha commesso un crimine contro l’umanità sportiva»

vanityfair

(Di giovedì 12 aprile 2018) Come un’automobile che finisce con una ruota dentro una buca e comincia a sbandare., nel post partita di Real Madrid-Juventus, ha perso illlo e ha cominciato a sparare a zero sul, l’inglese Michael Oliver. A giocare il ruolo della «buca» è il rigore decisivo che il direttore di gara, in un marea di proteste, ha assegnato agli spagnoli in pieno recupero, fornendo così a Cristiano Ronaldo la possibilità di chiudere in faccia ai bianconeri la porta della qualificazione alle semifinali di Champions: «Ha voluto fare il protagonista», afferma a caldo l’esperto portiere, che poi rincara la dose. LEGGI ANCHEJuventus beffata a Madrid, l'Italia si spacca «Un essere umano non può fischiare un episodio dubbio dopo una gara del genere, a meno che al posto del cuore non abbia un bidone dell’immondizia», aggiunge nel post partita. «Se non hai la personalità per dirigere ...