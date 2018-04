La Nuova Zelanda vieta le trivellazioni offshore | Greenpeace | “Decisione storica

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il governo dellaha deciso oggi dire ogniattività di prospezioneper gli idrocarburi. Secondo, “si tratta di una vittoriaper la protezione dei mari e del clima che arriva dopo sette anni di crescente opposizione dell’opinione pubblica. Dopo Belize, Costa Rica e Francia, laè il quarto Paese a muoversi in tal senso.ndo le prospezioni per gas e petrolio, la coalizione di governo da poco eletta inha messo efficacemente al riparo dai rischi di nuove esplorazioni quella che è per estensione la quarta Zona Economica Esclusiva (ZEE) del Pianeta, con una superficie di oltre quattro milioni di chilometri quadrati di mare. Negli scorsi anni, alcune delle maggiori compagnie petrolifere mondiali – come Shell, Chevron, Petrobras, Statoil – hanno richiesto permessi di ricerca per idrocarburi ...