La notte in cui è finito il Guardiolismo

La notte in cui la Roma fece l'impresa in Champions e Roma impazzì : Gente per strada, urla, cori, mortaretti e fumogeni, qualcuno a petto nudo, come fosse luglio, come fosse il 2006, dopo la vittoria del Mondiale a Berlino. Ieri sera Roma era tutto questo, oltre a ...

Quindici motivi per cui la notte ti fa bella : «Join the Sleep World, Preserve the Rhythms to enjoy life» è il claim scelto quest’anno per la Giornata Mondiale del Sonno che si festeggia oggi 16 marzo. Un invito, dunque, a rispettare i ritmi circadiani per migliorare la qualità della vita. Un invito che sembra essere fatto su misura per gli italiani che ritengono il sonno (21,6%) al pari della cucina, elemento essenziale per il benessere personale, secondo solo alla natura (32,8%). È quanto ...