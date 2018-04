La Meloni chiede il chiarimento

Consultazioni bis - Gelmini (FI) e Meloni (FdI) : “A Mattarella chiederemo incarico per centrodestra e Salvini” : “Domani chiederemo al capo dello Stato Mattarella l’incarico per il centrodestra e per Matteo Salvini“. Così, dalla Camera dei deputati, il capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini. Parole alle quali si è accodata poco dopo anche il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Domani chiederemo l’incarico, non prescindiamo da un centrodestra unito. Salvini? Non si brucerà, non vogliamo gettarlo in un ...

Meloni : “Chiederemo il mandato per Salvini” : In via del secondo giro di consultazioni Giorgia Meloni anticipa. “Chiederemo al presidente della Repubblica di avere il mandato per

Meloni : al Colle chiederemo mandato : 23.27 "chiederemo al presidente della Repubblica di avere il mandato per provare a formare il governo con chi ci sta. Ci sono delle visioni diverse, io dico che dobbiamo andare in Parlamento a cercare i voti, per Salvini si deve trovare un accordo prima". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di FdI a Matrix Radio 105. Poi sottolinea: "Perché Salvini che è arrivato primo con una coalizione deve andare a fare il secondo del M5S? Non credo che gli ...

Salvini : "Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme al Colle" : Dopo il primo giro di consultazioni finito con un nulla di fatto, Matteo Salvini ribadisce la necessità di non porre veti a nessuno. Né ai 5 Stelle, né a Forza Italia. 'No a un governo senza Forza ...

Salvini : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di tornare al Colle con una delegazione unica”. Forza Italia : “Ci pensiamo” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...

Terremoto : Meloni - follia chiedere restituzione incentivi a L'Aquila : Roma, 31 mar. (AdnKronos) - “Fratelli d'Italia è al fianco dei cittadini aquilani e del sindaco Biondi, oggi bersaglio di una ignobile richiesta del governo Pd che, su indicazione dei burocrati dell'Ue, rivuole da 350 imprese gli incentivi post-sisma, in un'unica soluzione e con interessi e sanzioni

Terremoto : Meloni - follia chiedere restituzione incentivi a L’Aquila : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – ‘Fratelli d’Italia è al fianco dei cittadini aquilani e del sindaco Biondi, oggi bersaglio di una ignobile richiesta del governo Pd che, su indicazione dei burocrati dell’Ue, rivuole da 350 imprese gli incentivi post-sisma, in un’unica soluzione e con interessi e sanzioni salatissime”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.“Una ...

Giorgia Meloni - la denuncia : la vergogna di Stato - i richiedenti asilo pagati più di chi ha una pensione sociale : Su Facebook, Giorgia Meloni annuncia: 'Entro il 10 aprile il parlamento dovrà approvare il DEF , Documento di Economia e Finanza, . Fratelli d'Italia non voterà alcun documento che non contenga il provvedimento che abbiamo annunciato in campagna elettorale: portare il costo per il mantenimento di un ...

Meloni : "Chiederemo a Mattarella di dare l'incarico a Salvini" : grande la soddisfazione di Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d'Italia osserva che 'questa elezione ci consegna una rivoluzione del panorama politico, vengono puniti tutti i partiti di governo con ...