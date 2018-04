La mappa ineffabile dell’universo | ricostruita l’articolata struttura che costituisce i

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Esiste una complessainvisibile che attraversa l’universo e permea l’essenza stessa del cosmo: si tratta dei filamenti, formazioni filiformi che stabiliscono i confini tra grandi vuoti dello spazio. Ora un nuovo studio coordinato dall’Università di Berkeley è riuscito are questa materia, che funziona come una sorta di ‘autostrada’ cosmica per trasportare la materia attraverso i punti più densi, come gli ammassi di galassie. Gli scienziati – spiega Global Science – hanno analizzato una grande quantità di dati da database già esistenti utilizzando una sofisticata tecnologia per il riconoscimento delle immagini. I risultati, pubblicati su Nature Astronomy, contribuiranno a una migliore comprensione della nascita ed evoluzione della cosiddetta cosmic web – la retecosmica chetutta la materia, compresa la misteriosa materia ...