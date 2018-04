La Juventus si lancia nel business delle caffetterie con Segafredo

Zidane pensa già alla Juventus : il tecnico del Real lancia l'allarme : 'Tutto il mondo pensa che abbiamo già vinto ma invece è proprio ciò a cui noi non dobbiamo pensare. Tutti dicono che sicuro vinceremo. Invece ci sarà da soffrire, ci giochiamo la stagione'. Dunque ...

Pogba si sbilancia sul futuro : l’ex Juventus allo scoperto sul Manchester United : L’avventura di Pogba con la maglia del Manchester United può essere considerata fino al momenti deludente, costato cento milioni dalla Juventus non ha ripagato la fiducia, in un’intervista a Telefoot, allontana però l’idea di una sua partenza. “Con Mourinho non ho alcun problema, rispetto le sue decisioni – ha detto il francese, che ieri in campionato contro lo Swansea era titolare -. Stare tanto in panchina non mi ...

Mediaset lancia Canale 20 con la diretta di Juventus – Real Madrid : Debutto col botto per il nuovo Canale 20 di Mediaset che propone la diretta di Juventus – Real Madrid, sfida d’andata per i quarti di finale della Uefa Champions League 2018 Mediaset ha deciso di fare le cose in grande per il nuovo Canale 20. Un lancio in grandissimo stile visto che l’azienda del Biscione ha deciso di accendere i riflettori sul nuovo Canale con la diretta del match Juventus – Real Madrid. Juventus – ...

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

Jolanda De Rienzo lancia la bomba su Torino-Juventus : la giornalista nel mirino dei tifosi bianconeri : 1/27 Foto Instagram ...

Juventus - la moglie di Marchisio lancia un messaggio ad Allegri : 'La tolleranza senza rispetto...' : A cominciare da sua moglie Roberta Sinopoli che, come riporta il Corriere dello sport , in una Storia su Instagram ha pubblicato un testo che per molti è suonato come un messaggio diretto ad Allegri. ...

Netflix lancia la docu-serie originale First Team : Juventus : ROMA - I protagonisti di una delle squadre con più tifosi al mondo sono pronti per mostrarsi come non hanno mai fatto prima d'ora. Arriva su Netflix First Team: Juventus , la docu-serie originale ...

Tottenham - Kane lancia la sfida : 'Juventus grande squadra - pronti a batterla' : LONDRA - Il Tottenham si aggiudica il North London Derby grazie a un gol della sua stella Harry Kane e sale momentaneamente al terzo posto in classifica della Premier League. Un chiaro messaggio alla ...

Juventus - Alex Sandro via a giugno? Il brasiliano lancia un importante segnale per il futuro : Intervenuto ai microfoni di ‘Jtv’, Alex Sandro ha fatto un punto sulle sue condizioni ammettendo di dover continuare a crescere: “Devo fare ancora meglio, sia a livello difensivo che dal punto di vista offensivo. Sto lavorando molto, quando riesco a fare un assist ai miei compagni o a segnare sono molto felice”. Sulla lotta scudetto: “E’ una lotta ancora aperta, noi dobbiamo lavorare ancor di più per vincere già contro il Sassuolo. ...

Gasperini si sbilancia sul futuro : “Io alla Juventus? Ecco la verità” - poi manda frecciata al Var : Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno commentando un rumors che lo vorrebbe sulla panchina della Juventus nella prossima stagione: “Io in alla Juventus? Sono molto felice qui a Bergamo dove godo di una considerazione incredibile. Sono molto felice della mia situazione a Bergamo, ho dei ritorni meravigliosi, ho una considerazione incredibile per ...