La Juve | ' Nessuno potrà più permettersi di dire che il Real Madrid è più forte'

Juvemania : Dybala - nessuno come te in Serie A! Se ti svaluti lasci sereni i tifosi : Quando si passa in pochi giorni dalla più forte al mondo alla più debole della Serie A è facile sottovalutare l'avversario o comunque avere un calo di tensione importante. Super Dybala, il più forte ...

Juvemania : Agnelli - ora non cedere nessuno e apri il portafoglio : Cosa fare adesso? Peccato per il terzo gol subito da Marcelo nel finale, perché con Sergio Ramos , il miglior difensore del Real e forse addirittura del mondo, fuori gioco per squalifica al ritorno ...

Juventus 2018 : in Europa non c'è nessuno come te : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO DI FILIPPO CONTICELLO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA Match program, Icardi attento al muro Gasport

Juve - nessuno come Szczesny in Serie A : L'estremo difensore polacco non ha eguali per quanto fatto finora in Serie A, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport. Appena un gol subito ogni 195 minuti, soltanto sei reti in tutto nei 1.170 ...